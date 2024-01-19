中原建築連5年敘述桃園故事 創意展現土地情懷

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中原大學為培養學生創造力、敘事力及感受性，建築系7位教師帶領一年級55位學生執行半學年的設計專題，透過文學作品《看不見的城市》學習將環境元素與人文故事融入實體模型設計，經2個月深入觀察場域，使用地圖、建築圖與空間模型等，與新中福聚落的150名小學生分享這片土地的故事。校方盼透過設計力量喚起大學、小學和社區對環境與家園的感受。

中原建築系連5年引導建築設計課程的大一學生到桃園在地場域實作，並於蘆竹新興國小舉行「不見城市的看5.0：新中福空間敘事」成果展，由學生全程負責策畫與執行。經過2個月觀察場域，使用地圖、文本、拼貼、建築圖、分析圖與空間模型，與新中福聚落的小學生分享屬於這片土地的故事。每位大一學生獨自完成耗時費力的作品，包含對當地人文、歷史、建築、地景、自然環境與歸屬感的表述，以及對場域的想像與期待。

中原大學表示，學生創作以新中福社區為主題製作16座雷切立體空間模型，材料採廢棄紙板物料，強調環保再利用及永續發展觀念，並提供新興國小特色教學資源使用。展示過程中，儘管大學生對與小孩的互動感到不安，但在講述故事時，他們都全情投入，並與小學生建立深厚的情感連結。

建築系學生廖于萱分享，這次透過實地觀察創造了綠巨人、水旅人、紅精靈3位地景精靈，將綠化、水景、紅磚牆擬人化融入建築，成為社區地圖上的可愛亮點，也守護著這個社區。她展現對綠化和老厝的情感，結合中福地區在地精靈概念，為這少有都市化痕跡的區域帶來新生機，也為建築注入人文關懷。

策展與課程指導老師謝統勝說，有感於人們對成長環境的陌生，及教育過程中缺乏對鄉土的情感、認同感與向心力的現象，不僅牽動城市計畫、社區營造、建築風貌、環境美學等決策，對社會產生極大的影響。因此，設計教學團隊經盤點資源，選在位於桃園近郊農村區塊，以專業設計和藝術能力作為改變關鍵，盼透過設計的力量，喚起大學、小學和社區對環境與家園的感受，凝聚向上的力量。

謝統勝指出，這項設計以當代科技為基礎，打造一個AR擴增實境，精巧結合故事、行為和歷史的虛擬元素，以及建築與地景的真實場景。透過空間模型呈現場域的「真實＋虛擬」，成功融合過去、現在與未來，營造出無縫的視覺體驗。

中原大學提到，中原USR團隊與建築系師生長期關懷桃園學校與社區，挖掘在地特色，提出對未來的另類思維與再發展概念，透過對真實環境的觀察、互動、發想、轉譯與實踐，發揮創意與對環境的關懷。中原建築系整體發展著重「建築思維永續化」，期許學生對建築環境的改善與創造持續保有強烈的企圖心。