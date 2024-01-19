運價戲劇化反轉！SCFI歐洲線結束連8漲轉跌 美國線漲風減弱

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貨櫃海運漲風轉弱，本周出現戲劇化反轉，上海貨櫃運價指數SCFI於19日最新一周報價連八漲，續漲33.58點至2,239.61點，上海到歐洲每20呎櫃小跌73美元至3,030美元，跌幅2.35％、結束連八周漲勢；到地中海每20呎櫃續漲30美元至4,067美元，漲幅收窄至0.74％。

反觀美國線漲風也減弱，上海到美西每40呎櫃運價4,320美元，上漲346美元、周漲8.71％；到美東每40呎櫃運價6,262美元，上漲449美元、周漲7.72％。

歸納業界看法，至少有三大變數，壓抑這波歐洲線運價漲勢，一是在歐洲進口貨量沒有增加下，卻有航商投入加班船搶貨；再者，驚驚漲的運價嚇退部分貨主，許多低價值貨品決定延遲出貨；三是紅海危機爆發，許多亞洲-歐洲線船舶、空櫃還不及回亞洲，陸續傳出爆倉現象，引發許多貨主焦慮紛紛重複訂艙，實際訂艙數下修。

歐洲接連受到俄烏戰爭、紅海危機影響，需求疲弱。其中，德國又被視為指標，由於通膨及能源成本上升，加上外銷需求疲弱，德國2023全年GDP年減0.3％、第四季GDP季減0.3％，在物價高掛、利率上升等衝擊下，Capital Economics預估，負面因素2024年恐將持續。

反觀美國線，通膨率從2022年6月的9％高點回落，消費者持續消費，貨代業者稱，1月底美國線許多船舶傳出滿艙，加上部分船公司收取旺季附加費，支撐運價。

有航商表示，亞洲年前出貨主要集中在1月底之前，按往年經驗，愈接近年前，亦即2月運價會有修正。目前焦點都放在年後二、三週，亦即大約3月起，從亞洲出貨時間與數量，推估2024年海運走勢，期待貨量愈早放量釋出愈好，但俄烏戰爭、紅海局勢演變，仍是具決定性的關鍵。