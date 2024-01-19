《電零組》致伸啟動AI紀元 相機模組5大亮點體驗升級

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【時報記者任珮云台北報導】致伸(4915) 在2024年美國消費性電子展（CES）以「啟動AI紀元」為主題，展示全系列解決方案，為用戶帶來嶄新科技與創新體驗。致伸產品專注於視覺、聽覺和觸覺整合技術，今年在CES展上，相機模組以5大亮點，提升使用者體驗。

致伸在今年CES展出的相機模組5大亮點包括：

一、客製化模組設計：高度客製化，結合主動對焦技術，實現最佳成像品質。

二、先進成像演算法：提供11軸高精度調校的專有演算法。

三、專用汽車鏡頭：高清晰度、低失真並經原廠AI驗證，提升ADAS影像準確度。

四、封裝技術創新：獨特的CoS和HoC技術，實現小巧且高效能模組設計。

五、廣泛應用領域：多功能模組應用於AI相機、AR/VR、物聯網、TOF、ADAS和3D感測等。

AI應用為CES 2024的焦點，人工智慧將徹底改變營運模式的決策基礎。此趨勢在車用、數位健康和居家安全等領域更為顯著，因其需要運用人工智慧以提高效率並推動創新。這將重塑消費電子和商業解決方案的未來。

致伸新推出的產品與解決方案完美契合人工智慧浪潮，並深耕AI安全監控領域，如智慧門禁解決方案包括先進智慧門鎖和門鈴，運用AI技術提高安全性和便利性，展現公司卓越AI整合應用能力。致伸的AI智能相機，提供自動跟隨和手勢識別等AI增強功能，不僅滿足內容創作者多樣化的需求，也顯示公司在影像和視訊會議領域創新實力。此外，在相機模組技術方面，致伸擁有主動式對焦技術和獨特的封裝技術，並提供先進的客製化服務，滿足AR/VR、智慧交通和智慧醫療等廣泛應用。