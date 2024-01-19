ESCO結合保險 賴清德：鎖定用電前2萬家企業推動節能

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副總統賴清德19日出席「2024電器空調影音3C年終購物節開幕典禮」時表示指出，節能要比開發更優先，以台達電為例，改變生產流程等，省下5成用電。未來針對台灣用電量前2萬多家，佔用電量約60％企業進行節能措施，只要節省10％的電，就等於節省一座核電廠的發電量。相信無論在民生用電或工業用電上，將能源效率做的更好，未來臺灣的供電將更加穩定，並有更大空間讓外資及台商持續投資台灣。

賴清德上午出席「2024電器空調影音3C年終購物節開幕典禮」時表示，這次的年終購物節展出節能商品豐富，價格非常優惠，歡迎國人多多利用機會選購。他說，今天的年終購物展有最先進、最具智慧化的商品，包括電器、空調影音、三C及電腦等，品項非常豐富。且主辦單位電器公會會降價以促銷節能商品，再加上政府補助，價格非常優惠，歡迎國人多多利用機會選購。

賴清德表示，因應氣候變遷，臺灣身為地球村的一員責無旁貸，一定要逐步邁向2050淨零轉型目標。在淨零轉型的過程中，希望產業能升級、經濟能進步、人民生活能更好，投入轉型升級才有意義，期盼大家協助政府提高能源效率。

他指出，第28屆聯合國氣候變遷大會 (COP 28)提出能效倍增倡議，希望設備能源效率年均改善從2％提升至4％。他也曾提出，希望推動家用電器用品達到能源效率一級；並與工商業界共同合作，檢視設備或生產流程是否能夠再節能。另外，以能源技術服務業(ESCO)機制，與保險機構合作，幫助企業界改善設備、生產流程。

賴清德並提到，台灣備轉容量率最低的是2016年5月的1.64％，現在平均約在10至15％，非尖峰時段則有20％。我們歡迎業界及外資投資台灣，政府會持續提供更穩定的供電。

賴清德認為，節能要比開發更優先，以台達電為例，他們找專家學者協助改變生產流程等，省下5成用電。未來針對臺灣用電量前2萬多家，佔用電量約60％的企業進行節能措施，只要節省10％的電，就等於節省一座核電廠的發電量。相信只要有次序地持續發展，無論在民生用電或工業用電上，將能源效率做的更好，未來臺灣的供電將更加穩定，並有更大的空間讓外資及台商持續投資台灣。