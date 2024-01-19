全球預約突破千萬 首款3D戀愛手遊夯

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遊戲開發商疊紙推出新款戀愛遊戲《戀與深空》，打破傳統戀愛遊戲，以逼真的互動方式跟全3D遊戲介面，大幅提升真實感，另外還有精緻的創角系統，讓玩家自由打造遊戲身分，連「聲音」都能複製的栩栩如生，幾乎是把本人吸進遊戲世界中，遊戲未上市，已吸引全球突破千萬的事前預約，玩家們敲碗終於等到了，《戀與深空》在1/18正式全面開放，也讓全球千萬名玩家搶著來體驗超逼真戀愛！

過去戀愛遊戲都是以對話為主，2D式介面無法感受真實度，《戀與深空》團隊深耕玩法，在傳統的互動玩法基礎上，這次首度打造全3D介面，採第一人稱視角讓玩家完全沈浸在遊戲體驗，進入到戰鬥畫面也相當精緻，不論是角色的表情、動作、移動、爆破感等等都不輸競技類手遊，讓玩家享受戰鬥的刺激感，當然也有超沈浸的戀愛氛圍。

遊戲「互動」也是玩家們最愛的，真實模擬現實生活與三位角色沈星回、黎深以及祁煜親密交流，從傳訊息、打視訊電話、逗弄戳身體，每次點選不同的選擇會讓男主角有不同的反應，甚至透過營母感受男主角「心跳頻率」。約會模式多樣，有拍貼機、夾娃娃比賽跟貓貓紙牌遊戲等等，相較以往只用文字對話的戀愛遊戲，《戀與深空》多了更多模式，為的就是讓玩家們更能身歷其境。

《戀與深空》手遊天花板！人物細節逼真：胸肌線條、髮絲飄逸到手部細紋突破技術框架

市面上手遊種類相當多，玩遊戲也不再只有男性玩家，乙女遊戲出現後，讓女性有更多選擇與玩法，《戀與深空》畫風以3D視角呈現，加上以女性玩家第一視角與角色互動，超沈浸劇情鋪陳、約會與聊天模組多樣，更加帶入自我，與角色培養感情，同時《戀與深空》將畫面再更優化，男主角的眼神跟帶有磁性的聲音，連髮絲、臉部手部細紋都能看的一清二楚，逼真感被玩家稱為戀愛手遊天花板，只有疊紙能超越疊紙。