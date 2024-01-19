集保結算所積極數位創新 2023年營運績效卓越

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金融市場2023年穩定成長，集保結算所在多元服務發揮綜效下，持續數位創新並強化營運韌性，業務成果豐碩。集保董事長林丙輝表示，在金管會政策指導及金融業者共同努力下，集保持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展。

集保多元創新的組織文化，具備跨領域與轉型的特質，推升市場變革不遺餘力，深獲投資人與主管機關的信任。集保2023年在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥與結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出漂亮的成績，重要業務推動項目如下：

一、股東e服務成長快速。股東e服務的「股務事務電子通知平台」（eNotice）2023年中上線，投資人熱烈響應，半年來近千家發行公司簽約，占有配股配息公司70.3％。電子投票平台（eVoting）亦於三年內達成電子投票率60％之目標，公司總數、投票筆數與股數皆創新高。視訊股東會平台（eMeeting）提供發行公司便利股東參與股東會管道，2023年計有96家公司採用，較前年成長33.3％。

二、境內基金集中清算平台上線。建置境內基金集中清算平台，提供境內基金申購、買回與收益分配等交易資訊，以及款項收付集中處理機制，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信與七家銷售機構加入，基金規模市占率達56％，銷售機構及投信透過平台辦理的匯款筆數平均減少74％，大幅增進市場款項收付效率。

三、開放證券服務上線。集保推動開放證券公開資料查詢新服務，證券、期貨與投信投顧三業別均完成上線，並與三家第三方服務提供者（TSP）合作，提供便利多元的查詢服務。

四、開放銀行持續擴充。集保持續擴充集保e手掌握App連結銀行範圍，投資人可透過集保e手掌握App，查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，其涵蓋範圍占全國前20大金融機構存款餘額逾9成，是國內首創的單一App資產整合服務。

五、集保e手掌握ESG效益顯著。集保e手掌握App成長快速，使用戶數已逾450萬戶，以證券、存款、基金等多元資產一站式的查詢服務，提供用戶便利、快速、即時的使用者體驗，並有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本，ESG效益顯著。

六、ESG IR平台升級。投資人關係整合平台（ESG IR平台）揭露我國公司治理評鑑及全球六大ESG評等機構，對台灣600多家上市櫃公司的評等，2023年發布「ESG評等機構行為準則」，並推出股東會投票逐案揭露服務，提升評等透明度與國際接軌。

七、基金資訊觀測站優化。基金資訊觀測站2023年約有179萬次點閱，為加強視覺化及使用者體驗，分階段升級觀測站內容，包含ESG基金、數據與統計、投資教育等以專區式呈現，並且優化搜尋功能及新增互動式圖表，同時推廣定期定額、退休理財及反詐騙等理財教育。

八、基富通證券推廣普惠金融。集保子公司基富通證券持續落實普惠金融政策，提供友善理財平台並推廣金融理財，平台開戶數達25萬人，基金存量超過1,200億元，皆創新高。

展望未來，集保將持續深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的四大願景，深植互利共生的企業文化，並擴大AI應用及數位金融推廣，透過數位發展與資安強化雙軌發展，建構我國數位金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革與永續金融。