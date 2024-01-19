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花旗傳要求私人銀行家 勿在陸討論人民幣

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外媒引述消息人士透露，花旗集團要求為大陸客戶提供服務的私人銀行家，在前往大陸時不要討論人民幣或對沖匯率風險。

綜合港媒報導，最新消息傳出，花旗有一系列與離岸銀行業務相關的規定，在2023年12月更新後的最新指引中，特別提示客戶經理不要兜售與人民幣相關投資的建議。據悉，該行會不時更新離岸銀行業務規則。

花旗目前在大陸沒有私人銀行部門，主要為香港或新加坡離岸財富中心的富裕客戶提供服務。出行前往大陸的客戶經理通常不能討論投資或招攬業務，但仍可以與客戶會面以建立關係。

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