台積電帶頭衝 外資回補買超801億創史上第2大

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台股暴衝 三大法人買超847.9億

台股今(19)日因台積電法說報喜，外資、自營商、投信等三大法人同步買超，合計買超847.9億元。外資瘋狂回補，包括外資與陸資合計買超801.69億元，創史上第二大量；投信法人買超40.09億元；自營商自行買賣部分係買超3.25億元，避險部分買超2.83億元，合計單日買超6.12億元。

由於護國神山給力，AI股上演復活戰。電子股今日發力大漲，台積電領軍，暴衝38元，漲幅高達6.4%；緯創、廣達等AI股也不甘示弱，緯創狂飆9.52%，站上107元，且單日成交量高達26.8萬張，成為今日最大量；廣達也噴至240元，漲幅高達8.35%。

富邦投顧分析，今日股匯雙漲，台股多方信心回頭，可望帶動大盤指數繼續上攻；群益投顧提醒，大盤雖一舉收復各期均線，但短期均線架構仍待扭轉，個股建議依技術面區間操作因應為佳。

（工商時報 陳彥綺）

台積電帶旺AI股 台股漲453點收17681點週線翻紅

權值股台積電漲逾6%領軍上攻，帶旺AI族群，電子類股重回主流，激勵台股今天勁揚逾400點，突破月線17588點及17600點，尾盤買單急拉收在17681.52點，上漲453.73點。

台股今天漲幅達2.63%，成交值新台幣4231.73億元；台股週線翻紅，週線上漲168.69點。

電子類股指數終場上漲3.88%，成交比重超過82%；金融類股指數走揚0.74%，代表中小型股的櫃買指數收漲0.89%。傳產族群的航運與鋼鐵類股相對弱勢，終場分別下跌1.13%、0.56%。

晶圓代工廠台積電看好今年可望健康成長，美元營收將成長逾20%，今天股價同步躍升，開盤勁揚37元、突破600元達625元，貢獻大盤漲點超過300點，終場收在626元，漲幅6.46%，成交量超過16萬張。

輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等人工智慧（AI）晶片大廠18日股價創高，帶動AI概念股走強，緯創去年毛利率7.9%創新高，今天開盤突破百元後一路走高，收在漲停107元，成交量逾26萬張。廣達終場勁揚逾8%，英業達、緯穎、技嘉漲幅皆超過5%。

高價千金股也獲買盤青睞，股王世芯-KY漲1.22%，收3735元；信驊終場漲3.41%，力旺揚0.99%。

富邦投顧分析，半導體類股財報傳佳音及台積電股價大漲，加上新台幣兌美元擺脫貶值陰霾，有利台股多方信心回穩，可望帶動指數上攻。

（中央社）

盤後解析》台股登月！大漲453.73點 史上第12大

晶圓代工龍頭台積電(2330)法說報喜，美股四大指數周四齊收高，台股加權指數在台積電法說行情發威跳空大漲、AI族群走強呼應下，開盤即跳空飆漲318.72點，隨後漲勢穩步走堅，午盤一度飆漲455.18點至17682.97點，櫃買指數則開高穩揚，盤中維持0.7～0.8％漲勢。

終場加權指數大漲453.73點，創台股收盤史上第12大漲點，收於17681.52點，漲幅達2.63％，一舉收復月線，成交量增至4231.73億元的1個月大量。本周上漲168.69點，周線翻紅終止連2黑。櫃買指數終場上漲0.89％、收於230.19點，成交量增至834.7億元，惟本周仍下跌0.12％，周線連3黑。

盤面類股漲多跌少，由成交量較大的半導體股漲近4.8％、電腦及周邊設備漲4.4％、電子股漲近3.7％領攻，電子零組件股漲近2.2％，電器電纜、橡膠與其他股漲逾1％，金融股小漲0.7％助攻。航運股及數位雲端股齊跌逾1％，表現相對較弱。

電子權值股擔當今日大盤強彈要角，廣達(2382)飆漲近8.4％、權王台積電衝近6.5％，日月光投控(3711)漲逾3％，台達電(2308)及聯發科(2454)分漲近2.9％及2.6％，聯電(2303)亦漲近2.3％。中鋼(2022)小跌0.6％、台塑化(6505)及南亞(1303)收黑，表現相對較弱。

群益投顧表示，台股在神山及AI聯袂發力下，終場以長紅K大漲453.73點或2.63％，放量一舉收復各期均線，化解弱勢調整壓力。惟短期均線架構尚待扭轉，認為先以整理格局視之，個股建議依技術面區間操作因應。

（時報資訊 林資傑）