智冠、網銀之爭 凸顯台灣三大危機

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近期智冠科技與網銀國際的經營股權紛爭登上檯面，表面看為兩家個別公司的糾紛與法律攻防，實則牽動台灣整體發展，該事件處理不慎，恐使整個台灣陷入金融安全、產業發展及社會道德等三大危機！

眾所週知，這次主角之一網銀國際，以旗下國內最大博奕遊戲《星城Online》為金雞，挾著豐厚銀彈已先後入主遊戲橘子、華義國際、樂陞科技等國內一線遊戲大廠，如今更欲奪下智冠，完成最後一塊拼圖，其雄厚資金的來源，其實已不言而喻。

事實上，博奕遊戲向來為法令的灰色地帶，許多國家甚至將博奕遊戲視為金融犯罪，或施以極為嚴格的法令規範，特別是涉及反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）的合規性。據了解，博弈產業在歐盟被視為重大洗錢風險的產業，足見博奕遊戲本身具高度爭議性。

智冠旗下的「MyCard」與「藍新科技」近年正派經營第三方支付有成，因會員眾多，許多國內遊戲業者串接該兩項服務。倘若智冠科技經營權旁落，是否「MyCard」與「藍新科技」也會被當作犯罪洗錢的工具，從而影響正派經營遊戲公司的遊戲交易安全，令人高度憂心。

網銀國際近年的竄起，除暴露出台灣的金融安全風險外，也挑戰國內產業界向來引以為傲「正派踏實」的經營價值。

據媒體報導，自2009年成立的網銀國際，靠博奕遊戲挹注，如今年營收規模已達上百億元，根據博弈業利潤率評估，該公司每年淨利可達50至100億元之鉅，相較台灣正常的遊戲公司一年獲利能突破10億元已屬罕見，若有則僅屬曇花一現，而網銀的博弈遊戲十年來都名列遊戲排行榜第一名的位置，合理推估其賺逾500億並不為過。

相較國內傳產科技巨頭，網銀國際的獲利能力更令人咋舌，如行銷全球的捷安特品牌巨大，2022年營收920億元，稅後淨利不過58.4億元。資通訊製造的佳世達由董座陳其宏領軍，透過併購80幾家公司成功組成產業大艦隊，2022年營收2398億元，稅後淨利才82.5億元。晶圓大廠中美晶透過國際併購，整合日美歐三大晶圓廠，2022年營收819億元，稅後淨利不過87.2億元。至於大家更耳熟能詳的統一超商，全台超過5,000家門市，2022年營收2,904億元，稅後淨利僅92.8億元。

上述這些企業創業維艱、篳路藍縷創造台灣奇蹟，提供無數就業機會與培育頂尖科技人才，其貢獻為人津津樂道，也備受人尊敬，反觀在台灣經營博弈的一家業者，僅以百多億營收就創造媲美上述四大產業巨頭的淨利，如此扭曲的現象，著實令人費解？這是否也在告訴台灣的企業家和創業者，不需勤懇正派經營，就能一本萬利？

或許是台灣的法令過於寬容，能允許如網銀國際這樣的公司存在。事實上，博弈遊戲無論如何包裝，但實務上不可能不牽涉賭博，許多國家對博弈遊戲都訂定嚴格規範，中國跟韓國更是嚴格禁止這類公司存在，而台灣遊戲市場竟有三分之一為博弈產品，參與者傾家蕩產時有所聞，連剛畢業的年輕人對薪水高人一等的博弈業也趨之若鶩，這對台灣的社會安全與價值觀，明顯造成重大傷害。

智冠科技與網銀國際表面上為股權之爭，背後實則牽動第三方金流的金融安全、產業未來發展及社會價值觀的重大影響，不但需全民關注，更需政府相關單位高度重視，即時撥亂反正才是全民之福。