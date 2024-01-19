昱捷特別號召響應魔幻與音樂響宴關懷列車

由知名藝人包偉銘擔任執行長攜手魔術大師粘立人,金曲歌后劉依純及公益女神梁佑南等人發起的”魔幻與音樂響宴100場關懷列車”近幾年來一直穿梭在全台灣各個偏鄉小學, 主要的宗旨為關懷偏鄉小學的小朋友, 不但帶給他們歡樂, 同時也結合社會各界的愛心捐贈, 帶給小朋友實質的幫助, 舉凡書包,文具,衣物,甚至大米,食用油及助學金等

粘立人說我們到訪前都會事先探詢該學校的校長及老師, 先了解該地小朋友比較需要的是什麼物資, 我們就會盡可能提供相應的幫助…”, 從民國 107 年開始至今已經邁入第 7年, 也舉辦到了第104場, 其間也陸續有許多的民間團體及企業加以熱情響應, 包偉銘說: “當初原本規劃100場, 雖然常常需要起早貪黑出發, 也上山下海, 生理的勞累肯定是有的, 但每每看到活動現場小朋友們的眼睛發出的喜悅及快樂的笑聲, 心理頓感富足,其實再多的付出都值得…因為我們到訪的學校大都是挑選離城市較遠的偏鄉小學為主, 有許多的小朋友都是由爺爺奶奶照顧, 隔代教養及單親家庭的孩子比例還是挺多的, 希望我們的棉薄之力能夠帶給他們的除了歡笑, 也帶給他們更多自信, 當然也希望他們未來長大後也能成為國家社會的棟樑…”.

魔幻與音樂關懷列車第103場(圖二)。圖/ 粘立人提供

轉眼間, 這班關懷愛心列車於民國113年元月17日及18日分別來到台南南化國小及台南五甲國小, 昱捷股份有限公司特別號召全體同仁響應, 結合大家的愛心贊助此次活動,昱捷董事長蔡棟國說:”取之於社會,用之於社會”一直是我的人生座右銘, 聽聞此活動是專門送愛心到偏鄉小學, 昱捷全體同仁都很樂意共襄盛舉, 未來, 只要有類似的機會,我們也會持續做出更多的貢獻, 這不僅是我們的初心, 也是我們應盡的社會責任。