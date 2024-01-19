66萬股民紅包到！神山領頭衝 0050填息達陣

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有「國寶級」ETF之稱的元大台灣50（0050）受惠最大成分股台積電法說報喜，激勵19日股價大漲3％，扭轉除息首日貼息困境，僅花三個交易日就完全填息，逾66萬持有股民等領配息紅包。

台積電法說營運展望成長強勁，財測大幅優於預期，預估2024年營收將年增22.6％，19日開盤即衝破600元關卡，大漲近6.5％，而0050「含積量」高達48.15％，也在神山激勵下，股價大漲4.6元，漲幅3.6％，一舉達成填息目標。

法人指出，台積電公布今年首季毛利率財測大幅優於市場預期，為本次法說最大亮點，未來產能利用率提高將抵銷3奈米製程毛利率稀釋影響，加上AI需求強勁，帶動投資人對2024年全年獲利展望的想像空間，19日股價跳空大漲，強勢上修市場預期。

隨著最大權值股率先表態走勢轉強，繼2023年高股息ETF漲幅5成後，市場看好2024很可能是「市值型ETF」大放異彩的一年，建議年初即可展開布局，把握全年景氣回升行情。

0050為台股市場上最具代表性的市值型ETF，目前受益人數達66.6萬人，17日除息3元，正逢外資大舉調節權值股，拖累股價表現，仍有不少低接買盤趁勢進場，除息首日成交張數爆出39.萬張大量，對照19日已完成填息，股價、股息雙頭賺。

進一步統計，0050自成立以來含息報酬率約587.8％，換算年化報酬率10％，若單純從數學角度估算，約7.3年就能為投入資金翻倍，也凸顯其長期投資複利效果威力。

投信業者指出，台股以半導體產業為主，位居全球半導體供應鏈重要位置，持續挹注市值成長力道，統計近5年台股上漲年度，上市前50大權值股市值成長均在兩成以上，而ETF報酬率與成分股市值是否成長呈正相關，建議具有較高承受度的投資人，投資台股ETF應該優先考量資本利得潛力，其次才是現金流需求的高股息。

整體來看，在半導體產業景氣復甦潮中，台積電技術領導地位依然穩固，各界可能高估Intel、Samsung在先進製程對台積電的影響力，在台積電領軍台股多頭下，主要持有台積電等權值股的市值型ETF，2024年高機率相對有表現機會。