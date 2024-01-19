《盤後解析》台股登月！大漲453.73點 史上第12大

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)法說報喜，美股四大指數周四齊收高，台股加權指數在台積電法說行情發威跳空大漲、AI族群走強呼應下，開盤即跳空飆漲318.72點，隨後漲勢穩步走堅，午盤一度飆漲455.18點至17682.97點，櫃買指數則開高穩揚，盤中維持0.7～0.8％漲勢。

終場加權指數大漲453.73點，創台股收盤史上第12大漲點，收於17681.52點，漲幅達2.63％，一舉收復月線，成交量增至4231.73億元的1個月大量。本周上漲168.69點，周線翻紅終止連2黑。櫃買指數終場上漲0.89％、收於230.19點，成交量增至834.7億元，惟本周仍下跌0.12％，周線連3黑。

盤面類股漲多跌少，由成交量較大的半導體股漲近4.8％、電腦及周邊設備漲4.4％、電子股漲近3.7％領攻，電子零組件股漲近2.2％，電器電纜、橡膠與其他股漲逾1％，金融股小漲0.7％助攻。航運股及數位雲端股齊跌逾1％，表現相對較弱。

電子權值股擔當今日大盤強彈要角，廣達(2382)飆漲近8.4％、權王台積電衝近6.5％，日月光投控(3711)漲逾3％，台達電(2308)及聯發科(2454)分漲近2.9％及2.6％，聯電(2303)亦漲近2.3％。中鋼(2022)小跌0.6％、台塑化(6505)及南亞(1303)收黑，表現相對較弱。

群益投顧表示，台股在神山及AI聯袂發力下，終場以長紅K大漲453.73點或2.63％，放量一舉收復各期均線，化解弱勢調整壓力。惟短期均線架構尚待扭轉，認為先以整理格局視之，個股建議依技術面區間操作因應。