《科技》DRAM、NAND價今年季季拚漲 關注需求、控產

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【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce研究顯示，DRAM產品合約價自2021年第四季開始下跌，連跌八季，至2023年第四季起漲；NAND Flash方面，合約價自2022年第三季開始下跌，連跌四季，至2023年第三季起漲。在面對2024年市場需求展望仍保守的前提下，故漲勢延續均取決於供應商是否持續且有效的控制產能利用率。TrendForce認為，第二季需求看法保守，單季合約價漲幅收斂；第三季旺季，合約價可望再度擴大漲幅；第四季仍可望小揚，關注供應商能夠維持有效的控產策略。

TrendForce資深研究副總吳雅婷表示，針對第一季價格趨勢，TrendForce維持先前預測，DRAM合約價季漲幅約13~18%；NAND Flash則是18~23%。雖然目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守，但DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第四季下旬，以及2024年第一季調升產能利用率，加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續完成庫存回補。因此，DRAM、NAND Flash第二季合約價季漲幅皆收斂至3~8%。

第三季進入傳統旺季，需求端預期來自北美雲端服務業者(CSP)的補貨動能較強，在預期DRAM及NAND Flash產能利用率均尚未恢復至滿載的前提下，兩者合約價季漲幅有機會同步擴大至8~13%。其中，DRAM方面，因DDR5及HBM滲透率提升，受惠於平均單價提高，帶動DRAM漲幅擴大。

第四季如供應商能夠維持有效的控產策略下，漲勢應能延續，預估DRAM合約價季漲幅約8~13%。須留意的是，DRAM合約價漲幅擴大的原因是來自DDR5與HBM產品市場滲透率上升，若僅觀察單一產品，例如DDR5，仍可能出現季跌，意即今年度的DRAM合約價上漲並非所有顆粒別全面上揚，而是產品別逐漸轉移之故。NAND Flash合約價季漲幅則預估0~5%。