日本靜鐵超市「富士山美食物語」登陸台灣電商平台

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靜鐵超市將於2024年1月27日迎來創立25週年，是日本富士山所在處，靜岡縣的地方超市。作為靜岡縣的本地超市，開設東京快閃店、與藝人合作、以及進行海外出口等，透過了各式活動與宣傳合作，吸引顧客蒞臨店舖。

本次登陸台灣市場，在日本地方超市業界中是相當地罕見的企劃，靜鐵超市期待能透過本企劃，以台灣作為首站，將靜岡特色美食推廣到世界各地！1/18特別舉辦「富士山美食物語」發表會，除了宣布台灣分公司成立之外，同時也開設電子商務平台，將靜鐵超市令人「雀躍（ワクワク）」和「⼼動（トキメキ）」的特色商品傳遞到台灣，讓喜歡日本美食文化的台灣民眾，不用飛到日本也可以品嚐到靜岡的在地美食。

靜鐵商店的自有品牌「富士山美食物語」旗下的地方特色企業的聯名商品，以及尚未被知曉的日本獨有商品等特色日本美食，即日起將搶先於台灣在地電商平台BEARBOSS、WOMANY販售。首波在台販售產品約有50品項，預計於2024年3月底前增加至200品項以上，包含日本知名蜜柑產地靜岡的優質PREMIUM蜜柑「天与の味覚（靜岡縣產蜜柑）」、大人味冰淇淋「威士忌冰淇淋」、靜岡人氣No.1伴手禮「coccoこっこ奶油蒸蛋糕」，以及提供G7廣島峰會葡萄酒「白百合釀造」與靜鐵超市的聯名商品「靜岡蜜柑葡萄酒」等，眾多從日本原汁原味引進的日本美食。

靜鐵超市為慶祝本次登陸台灣電商平台，更準備了限量組合商品，期待台灣的民眾可以用「雀躍」且「心動」的心情，來品嘗到來自日本靜岡縣的美味！！

靜鐵超市特設電商平台：> 熊老闆精選好東西(BEARBOSS)

https://www.bearboss.com/V2/Brand/fujisan?sortMode=Sales

> 女人迷商號(WOMANY SHOP)

https://shop.womany.net/pages/fujisan