中選會送當選證書 賴清德：邀跨黨派跨世代跨領域人才籌組新政府

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中選會主委李進勇今天（19日）率隊前往民進黨中央黨部，致送16任總統副總統當選人賴清德、蕭美琴當選證書。賴清德表示，很榮幸可以得到人民付託，要帶領國家繼續往前走，他和蕭美琴堅定地承諾，未來會秉持民主大聯盟精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府，來建設國家、發展經濟、造福人民。

賴清德首先感謝中選會主委李進勇、副主委陳朝建，以及各位委員，在審查總統、副總統通過之後，在第一時間公告之後便來到中央黨部，送給我們當選證書，非常感謝中選會的辛苦。

這場選舉國際社會都非常關注，選舉的結果出來，整個過程國際社會也非常非常肯定。賴清德說，他曾經跟美國參訪團，或是訪問團分享，台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

賴清德表示，就在選舉造勢的選前之夜，民進黨跟國民黨都在板橋，而且距離不遠處。民進黨有20萬人，國民黨也有20幾萬人，但時間十點一到，選舉結束就結束了，結束之後所有的支持者就回家了，大家甚至還搭同一班、同一個車廂的捷運，快快樂樂，沒有任何的事情。

票開出來之後，他也接到了選舉的競選對手，包括侯友宜市長以及柯文哲主席的致賀電話。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。

他強調，未來跟蕭美琴一定會全力以赴，然後，落實民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。

今天除賴蕭二人外，全國競選總部總幹事潘孟安、民進黨中央黨部代理秘書長楊懿珊、政策委員會首席副執行長柯芷伶都在場觀禮。