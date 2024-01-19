西門子數位工業研討會 展示實現綠色智慧製造自動化解決方案

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西門子數位工業於2023年12 月15日舉辦Run MyRobot / Handling Workshop，向客戶提出工具機與機械手臂整合的自動化解決方案。 為因應日益嚴重的產業缺工挑戰以及節能減碳等需求，數位工業於研討會中詳細展示及說明與 Kuka 、Festo 三方合作的 SINUMERIK Run MyRobot / Handling 自動化解決方案。

搭配 SINUMERIK 828D 控制器，以最快速的方式整合機台與機械手臂操作，實現了友善的操作和編程介面，為無人化生產提供全新解決方案。操作者可於熟悉的SINUMERIK 828D控制器上查看KUKA機器手臂的位置座標與反饋信息,且可使用CNC指令撰寫機械手臂的程式編程。控制器還能讀取機器手臂的狀態及警報訊息,實現快速故障排除將停機時間降到最低。

上述整合僅需要透過互聯網Industrial Ethernet 的通訊方式一線連結後搭配軟體功能(Siemens RMR/Handing, Kuka mxAutomation S7 V3.1)開啟設定即可完成。

研討會中數位工業部門對時下製造產業最關心的綠能轉型議題進行說明，並針對CNC 單機及整廠的能耗監控與管理提出解決方案，提供客戶邁向永續的解決方案。 數位工業持續升級軟硬體技術的韌性與創新力，協助產業實現永續節能的智慧製造。