前往主要內容
工商時報LOGO

德國之聲報導：台灣中心成為難民的避風港

  • 工商時報 郭靜芝
德國之聲記者親訪土敘邊境，專訪台灣中心創辦人裘振宇。 (畫面擷取自德國之聲報導)
德國之聲記者親訪土敘邊境，專訪台灣中心創辦人裘振宇。 (畫面擷取自德國之聲報導)

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期，德國國家電視台（DW 德國之聲）派出記者走訪位於敘利亞與土耳其邊境的台灣-雷伊漢勒世界公民中心，深入報導這座在天災與戰火中屹立不搖的難民中心。台灣中心由建築學者裘振宇領導，透過數千筆來自台灣的小額捐款和外交部的支持，歷經7年建成了一個提供多元服務的難民中心。

以台灣為名的國際人道專案，相當受到歐洲主流輿論的重視，德國之聲不僅詳細探討了台灣中心的成立背景，更特別強調其在解決難民問題上的永續方案。台灣中心不只是以人為本，其建築設計還著重在創造宜居條件，同時具備抗震和抵禦炸彈攻擊的結構，突顯了對人道事業的堅持：要做就要做到最好，有長期經營的決心，而非捐捐款，撒撒錢，預算花完了就走人。

中心兒童教育課程，對於難民兒童來說妥善的教育是翻轉階級的唯一途徑。圖／威立提供
中心兒童教育課程，對於難民兒童來說妥善的教育是翻轉階級的唯一途徑。圖／威立提供

中心提供兒童教育、婦女工作坊等長期專案，同時與海內外企業合作，致力實現「世界上第一座碳中和難民中心」的目標。裘振宇特別說明培育難民的一技之長並創造就業機會的重要性，這往往才是解決難民問題的長久之道。

德國之聲記者採訪台灣中心執行長裘振宇及雷伊漢勒市市長哈吉歐魯，討論當地的難民議題。圖／威立提供
德國之聲記者採訪台灣中心執行長裘振宇及雷伊漢勒市市長哈吉歐魯，討論當地的難民議題。圖／威立提供

德國國家電視台的報導中，記者捕捉到裘振宇與當地市長及居民的溫馨互動，見證了中心在地震後成為臨時避難所的情景，也明確說明了中心當時在災難中提供緊急救助及安置的重大作用。裘振宇更與雷伊漢勒市簽下了終生志工合約，將持續推動生命之平等的使命，作為一輩子的志業。

台灣中心屢獲國際肯定，包括英國20世紀協會「每月最佳建築」、ASF協會「無國界建築」首獎、英國世界建築節全球公民與社區類別建築首獎等獎項。於德國之聲採訪中，裘振宇不忘特別感謝台灣社會大眾與外交部的支持，也呼籲更多人關注並共同推動台灣中心的人道事業。

完整版新聞連結https://www.youtube.com/watch?si=iFGm6-QjFdD0t02T&v=yfolewWb-7U&feature=youtu.be

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

  2. 66萬股民紅包到！神山領頭衝 0050填息達陣

  3. 配息實力大解析！金控股息比拚 這五家殖利率有望破4％

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。