德國之聲報導：台灣中心成為難民的避風港

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近期，德國國家電視台（DW 德國之聲）派出記者走訪位於敘利亞與土耳其邊境的台灣-雷伊漢勒世界公民中心，深入報導這座在天災與戰火中屹立不搖的難民中心。台灣中心由建築學者裘振宇領導，透過數千筆來自台灣的小額捐款和外交部的支持，歷經7年建成了一個提供多元服務的難民中心。

以台灣為名的國際人道專案，相當受到歐洲主流輿論的重視，德國之聲不僅詳細探討了台灣中心的成立背景，更特別強調其在解決難民問題上的永續方案。台灣中心不只是以人為本，其建築設計還著重在創造宜居條件，同時具備抗震和抵禦炸彈攻擊的結構，突顯了對人道事業的堅持：要做就要做到最好，有長期經營的決心，而非捐捐款，撒撒錢，預算花完了就走人。

中心提供兒童教育、婦女工作坊等長期專案，同時與海內外企業合作，致力實現「世界上第一座碳中和難民中心」的目標。裘振宇特別說明培育難民的一技之長並創造就業機會的重要性，這往往才是解決難民問題的長久之道。

德國國家電視台的報導中，記者捕捉到裘振宇與當地市長及居民的溫馨互動，見證了中心在地震後成為臨時避難所的情景，也明確說明了中心當時在災難中提供緊急救助及安置的重大作用。裘振宇更與雷伊漢勒市簽下了終生志工合約，將持續推動生命之平等的使命，作為一輩子的志業。

台灣中心屢獲國際肯定，包括英國20世紀協會「每月最佳建築」、ASF協會「無國界建築」首獎、英國世界建築節全球公民與社區類別建築首獎等獎項。於德國之聲採訪中，裘振宇不忘特別感謝台灣社會大眾與外交部的支持，也呼籲更多人關注並共同推動台灣中心的人道事業。

完整版新聞連結https://www.youtube.com/watch?si=iFGm6-QjFdD0t02T&v=yfolewWb-7U&feature=youtu.be