「他」5年服務身障乘客逾300次 獲頒愛心服務獎

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36歲賴俊宏原本擔任民間救護車駕駛，5年前轉開公車，在新營客運負責黃幹線白河、麻豆路線，熱心服務搭車的年長者、輪椅族，累計高達300餘次，即使沒使用輪椅，他也能關照到不同族群需求，讓乘客備感窩心，甚至會指定「我要搭阿宏開的車啦！」

台南市政府19日舉行「112年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，由市長黃偉哲頒獎肯定駕駛及業者貢獻，共表揚20名優良駕駛和12家績優業者，向公運英雄們表達感謝之意，其中，屢受身障乘客指名的新營客運駕駛長賴俊宏更榮獲愛心服務獎。

對於獲頒愛心服務獎，賴俊宏謙稱，自己沒有特別做什麼，「這都是我應該做的啊！」他說，看到乘客行動不便，本來就該服務，「把他們當自己的長輩」。他提到，因住白河的緣故，得知新營客運有這個職缺就來應徵，5年來，很多阿公阿嬤都把他當孫子，只要家裡種什麼蔬菜、水果，都會拿來送他，每年麻豆文旦產季也常收到很多柚子。

黃偉哲表示，台南市政府致力推動全方位的友善公共運輸環境，迄已引進90輛電動公車、在偏鄉闢駛31條小黃公車路線，另也輔導公車與計程車異業結盟導入9人座小巴、在全市站牌普設太陽能照明等，全方位提升公共運輸品質。

硬體提升之外，更重視「人」的服務，因此每年舉辦優良駕駛表揚，本年度經過業者、公工會推薦及民眾票選，共選出10位公車優良駕駛及10位計程車優良駕駛，都是受到社會各界肯定而脫穎而出，每人也可獲得六都最高的1萬2000元獎金。

交通局長王銘德指出，本次從優良駕駛名單中，特別選拔新營客運公車駕駛賴俊宏並頒給「愛心服務獎」，因賴員經常服務輪椅族累計達3百餘次，操作設備SOP熟練流暢外，更會主動進一步詢問下車站點或有無特殊需協助事項，遇到視障朋友或行動不便人士，雖沒有搭乘輪椅，也會主動降低車身並協助其上下車，小小舉動都讓乘客倍感貼心，甚至致電詢問賴員駕駛的班次指定搭乘，可作為所有駕駛的表率。

今天同時表揚年度評鑑優良的業者共12家，其中「市區客運績優業者」優等為新營客運、興南客運、漢程客運，甲等為府城客運。「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星及成功衛星車隊，甲等為中華衛星、府城衛星、嘉南計程車與帝一計程車。