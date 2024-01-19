男性也要澎潤肌 冬季美膚秘訣可以這樣做

不要以為男性沒有肌膚困擾！剛過跨年，流感再爆一波，天氣忽冷忽熱下，身體除了疲勞感增加、皮膚乾燥老化加劇更是困擾多數民眾。而男性常因忽視肌膚狀況，而使小問題累積成大傷害，等脫皮、乾裂再用精華液、加強保濕等，常常治標不治本、急救不力。在榮總有超過十年經驗的資深衛教師徐玉嬋提醒，不常被注意的冬季澎潤三元素- 鋅、B群以及膠原蛋白，可以在冬季為身體提供全方位的保護。

鋅是一種重要的微量元素，能夠幫助維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝，它有助於細胞功能和免疫細胞的發展，此外也能幫助皮膚在乾燥的天氣中保持健康。但須特別注意，化學合成的鋅，生物利用率低，而四倍高利用率的天然酵母鋅加上每日至少16mg的攝取量，可讓美膚加乘。

B群維生素以及鐵是能量代謝的關鍵成分，徐玉嬋特別強調，尤其是維生素B6可以將胺基酸中的色胺酸轉化為血清素，而血清素主要掌握情緒和睡眠，當腦內血清素足夠時，情緒較穩定且更容易放鬆，以此來幫助入睡；另外B12也與神經穩定相關，在冬季肌膚因為身體疲勞而狀況不佳，適量補充B群維生素能夠加快肌膚恢復。B群中，B6、葉酸、B12還可幫助紅血球形成與維持正常形態，同時許多人容易忽略的是，鐵是身體的隱形馬達，是構成紅血球和肌紅素的重要成分，能運送足夠的氧氣到身體各個部位且加強利用效率，因此在補充B群時，除了注意天然B群組成，有適當的天然複方加值。

冬季的乾燥和寒冷容易造成皮膚粗糙，長期更容易造成紋路出現。膠原蛋白是一種結締組織的重要蛋白質，在皮膚、骨骼和關節中發揮著重要作用。補充膠原蛋白能夠幫助維持皮膚的彈性和水潤，減少乾裂和細紋，也扮演關節和骨頭的重要潤滑角色！

然而，這三種冬季保健元素，雖多數能從日常飲食中攝取，但B群等吸收效率低，建議可適當以營養劑補充，協助在冬季維持最佳狀態。近期因為高CP值又因B群獲得全台唯一，有食品界奧斯卡之稱的「世界品質評鑑」特金獎，而在論壇上引發注意的男性保健品牌九五之丹，創辦人陳盈良也分享，在保健品採購時，劑量與單價比、國際每年獎項、認證大廠天然原料等，都需要注意，現在保健網購越來越發達，資訊也流通，建議消費者先比較清楚再購買，以免被當冤大頭！

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