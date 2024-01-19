百貨業寒假檔開打 SOGO水豚君動物樂園特展搶攻兒童客層

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19日起開始放寒假囉，百貨業者也摩拳擦掌要搶攻寒假與春節檔期，新竹SOGO今年特別為小朋友規畫一系列免費入場活動，包括「水豚君動物樂園特展」、「新櫻飛舞福貓為伍AR祕境體驗」、「寒假電影院」等，與民眾一起「錢」進龍年。

歡喜迎龍年，新竹SOGO攜手10大銀行推出「龍躍新春刷好康8％回饋」，其中國泰世華CUBE卡最高享12％，歲末特別回饋滿6000元送400元電子抵用券、名品珠寶、大家電滿1萬元送400元電子抵用券，指定期間消費滿額還可兌換「蒲公英環保萬用清潔劑」、「水豚君萬用桌墊」。

SOGO指出，隨著除夕將近，年夜飯搶先預購、訂位中，除了民眾最愛的吃到飽火鍋，今年有3家推出外帶年菜，經典粵菜餐廳「三合院」、道地泰式料理「NARA Thai」、「LADY NARA」，即日起就可電話預訂，在家就能大啖最對味的中式料理和泰國美食。

另，新竹SOGO今年首度舉辦水豚君動物樂園特展，門口設置水豚君與好朋友們的超巨型充氣公仔，5隻不同色系吸睛爆表，1月24日起至2月18日整檔期全區免費入場，1月27日更將舉辦超人氣霸主水豚君見面會，於特展內單筆消費500元以上可獲得拍照券1張。

SOGO同時也推出免費AR祕境體驗，只要於1樓中央路大門口指定位置下載SOGO APP開啟AR相機，就能360度觀賞超巨招財貓，到了夜晚抬頭還能欣賞無人機閃耀表演秀，即日起至2月15日將AR祕境體驗畫面分享至限時動台或貼文並標記SOGO百貨新竹店與全館當日消費不限金額，可至3樓贈獎處兌換招財貓紅包袋1份。

此外，每年大排長龍的福袋活動「福氣好運龍乎你」，即將在2月10日農曆初一登場，SOGO APP會員以現金購買「錢龍撲滿」即可抽紅包試手氣，價值最高頭獎為3萬元電子商品券以及BOSE藍芽揚聲器等你帶回家。