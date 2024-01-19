連鎖手搖飲早午餐ESG轉型

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配合經濟部商業發展署「商業服務業智慧減碳補助」，台灣連鎖加盟促進協會積極輔導旗下企業，採行智慧減碳創新方案，藉以促進商業服務業ESG轉型，陸續有業者在協會輔導下通過審核，領取最高額度150萬元補助。

包含早午餐GOGOBUS以及協會旗下連鎖手搖飲品牌，就透過導入「Google商家惜食系統」，減少訂貨錯誤和庫存過剩的情況，從而節省成本和資源，成功獲得商業署的青睞，予以核發補助。

以早午餐GOGOBUS為例，每日剩餘食材在無法精準掌握銷售量的情況下，訂貨和庫存管理主要依靠各個門市的經驗和估計，容易產生庫存過剩的問題，不僅增加了營運成本，也對環境的永續發展產生了負面影響。

在導入系統之後，各門市每天都會根據當日剩餘的食材，主動在各門市Google商家平台上公布資訊，消費者可以直接透過店家的Google商家頁面預約惜食，並在指定的時間到門市核銷取貨，不僅能降低食物浪費，也可能因此帶來額外的銷售收入。

而許多連鎖手搖飲門店還導入了「茶飲原物料預測系統」，能夠更精準地掌握每一家店面對於茶飲原物料的需求量，系統依據歷史銷售數據以及市場趨勢進行需求預測，提供各門市的訂貨建議，提升庫存效益及降低臨時補貨所造成的不必要物流浪費，大幅提升營運效益。

透過智慧減碳轉型，能夠有效減少食物浪費和廚餘產生，進而降低碳排放，不僅建立更積極正面的品牌形象，也大幅提高消費者的品牌認同感。台灣連鎖加盟促進協會表示，未來將以此為模板，持續輔導會員企業採用智慧科技減少碳排，達成商業服務業永續發展的終極目標。