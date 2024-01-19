112年雲林農村青年產業發展加值輔導計畫 舉辦海外標竿見學

為培育青年農民戰略性農業經營思維，雲林縣政府農業處特辦海外見學參訪團，經過嚴格甄選，共選出18位優秀的雲林青年農民共同參與，期盼透過走訪泰國，與當地標竿農企業與機關進行深度交流，由雲林縣政府農業處魏勝德處長帶隊，並委推財團法人中衛發展中心執行推動，於今（113）年1月14日起，進行為期5天的泰國清邁參訪活動。

近年泰國針對氣候變遷，發展永續農業，並成立農業學習中心，傳承農業教育及發展農事體驗，農產品亦為泰國的主要出口項目之一，為滿足出口需求，積極發展冷鏈設施，使能提供高品質的農產品至世界各地。面對競爭激烈的全球農產貿易環境及因應氣候變遷，我國以活化休耕地並輔導進口替代及外銷潛力作物，開發農田多元利用，以確保農業永續發展。泰國政府長久以來對農業的支持，使泰國農產品在國際市場上已具備出口產能優勢，但在面臨國內需保障小規模農業生產的農村經濟，在國際上也需兼顧市場需求與新興國家競爭下，所發展出農業因應策略值得臺灣學習。

雲林縣政府農業處魏勝德處長表示，泰國和臺灣有著各自的農業特色，這些相似之處可能促使兩國在農業方面進行更深入的合作和交流。本次以食農教育、永續農業及冷鏈物流三大主題，其中，包含針對食農教育的「微笑有機烹飪學校」、「威爾森香瓜農場」及「茂盛養蜂場」、針對永續農業的「泰國皇家計畫研究站」與針對冷鏈物流的「大山農場包裝中心」等處泰國清邁之標竿農企業與機關，希冀促進臺泰合作與交流，帶動雲林青農未來產銷商機。泰國皇家計畫研究站更是為本次參訪團的交流重點之一，此研究站為泰國國王拉瑪九世所提出的一項重要計畫，旨在實踐自給自足經濟的理念，改善偏鄉地區的生活條件，透過引入高經濟價值的作物及技術的傳遞，不僅改善了農業生產水平，更創造永續發展的生活方式，此理念對於永續發展和社會健康發展提供了有力的指導。

在雲林縣政府的協助與輔導下，進一步帶領雲林青農參與海外見學，透過學習國外農業運作的精髓，觀摩不同國家的農產業面，使雲林青農能拓展其國際視野，也有助於建立跨國的農業合作和合作夥伴關係，從而促進農業的可持續發展，為擴散研習成效並訓練青年農民簡報能力，雲林縣政府也將辦理行後分享會，並廣邀雲林縣青農聯誼會領袖與歷屆雲鮮農成員一同參與，透過分享會，將國外學習的視野轉化為實際的經驗，並透過個人或品牌的運用，探討未來產業間的合作可能性。