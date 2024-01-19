Novavax疫苗封緘放行下周二配送 1月底前再進口16.5萬劑

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Novavax XBB疫苗1月9日開打，引發搶打潮。在開打一周後，就傳出供應不足問題，有醫院為此暫緩預約接種。疾管署後說明，食藥署先前赴倉儲抽樣查核時，發現約33萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定，其中16萬4700劑經檢視安定性資料，尚符合冷鏈規範，已在上午完成這批疫苗的放行。疾管署預計，1月23日將配送，另1月底前會再輸入16.5萬劑Novavax XBB疫苗疫苗。

全球新冠肺炎陽性率處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率上升，而國內疫情亦上升且處流行期，病毒傳播風險上升。疾管署表示，Novavax開打後，民眾接種XBB疫苗意願提升，本周前4日（1月15日～1月18日）新冠XBB疫苗接種人次為11.4萬，較上周同期增加3成3。新冠XBB疫苗迄今已累計接種119.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計113.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計6.6萬人次。

食藥署今日上午封緘放行Novavax XBB疫苗16萬4700劑。本批次疫苗經食藥署抽樣、檢驗外觀、鑑別、pH、細菌內毒素、無菌試驗、效價實驗，以及文件審查均合格，予以核發封緘證明書並放行供國人施打。貼標完成後，疾管署預計周二（1月23日）配送。另1月底預定將再到貨Novavax 16.5萬劑XBB疫苗，疾管署會盡速辦理後續事宜，而莫德納疫苗供應正常且同樣安全有效，呼籲民眾儘速優先接種。

疾管署提醒民眾，本周末至下周將有強烈冷氣團來襲，全國溫度下探，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖，也建議符合接種資格民眾，儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇1種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。