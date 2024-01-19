富威電力董座胡惠森 當選首屆再生能源公會理事長

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國內再生能源售電業者推動的「中華民國再生能源商業同業公會」，今(19)日舉行成立大會暨第一屆第一次理監事會議，富威電力董事長胡惠森當選第一屆理事長，公會下午並舉辦「台灣再生能源市場研討會」，期許扮演國內綠電交易市場活絡的重要推手。

新任中華民國再生能源公會理事長胡惠森指出，全球追求淨零碳排，使用再生能源已是國際趨勢，據經濟部最新調查，至2030年台灣企業綠電需求將達318億度，年增60億度，預估至2040年時需求更上看1000億度電。目前企業憂心找不到綠電，公會期許為綠電需求者和售電者搭起大平台，促成綠電交易供需平衡化及價格合理化，解決現存的綠電供需問題，朝向「公平、公開、透明」的交易模式，一起將市場規模作大。

2017年1月台灣電業法修正通過，正式邁入綠電自由化，再生能源業者可透過台電電網賣電給用戶(轉供)或直接賣給用戶(直供)，2020年5月首次受理業者轉供案件。以去年為例，綠電轉直供的度數約17億度，較前(2022)年的11.26億度，成長五成以上，顯示愈來愈多的綠電業者選擇直接賣電給民間，不再透過躉購機制賣給台電。

統計至2023年底，國內共計有85家綠電業者(25家再生能源售電業、40家再生能源發電業、20家自用發電設備設置者)，及291家用戶參與轉直供，累計轉直供的度數達約37.6億度。

再生能源商業同業公會以提供用戶再生能源優質服務，協調同業關係，增進共同利益及發展為宗旨。會員需符合現行依法取得登記證照，經營再生能源售電業業務的公營或民營業者，創會會員包括陽光伏特家、富威電力、南方電力、瓦力電能、大同智能、能元超商、寶島陽光電力、雲豹能源、星星電力、太陽神電力、大自然能源、艾涅爾電力、康展電力、莫比綠電、中曜公司、續興公司等重量級售電業者。

行政院發言人林子倫、經濟部能源署副署長吳志偉、經濟部標檢局副局長謝翰璋、標檢局檢驗技術組組長黃志文等官方代表共同出席今(19)日下午的台灣再生能源市場研討會，並期勉公會與售電業者攜手打造更活絡的國內綠電市場，為大．小用戶建立不同的商業模式和法規機制。