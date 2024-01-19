孩子是過動症還是調皮？台東馬偕醫師靠3點判斷

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根據衛福部統計，台灣約有7％的孩子有過動症，「醫師，他在班上都坐不住，講也講不聽」許多家長因孩子無法集中注意力，擔心患過動症而到台東馬偕醫院求診，台東馬偕兒童暨青少年精神科醫師莫嘉敏說，台東地區患有過動症的孩子狀況，與都會區並無差異。如患過動症的孩子大腦發育平均比正常孩子慢2年。

台東馬偕表示，注意力不足過動症的孩子包括注意力不集中、過動及衝動等。注意力不足症狀包括容易因外界聲音或刺激分心、粗心、對於寫作業常常會逃避或找藉口、常常忘東忘西、丟三落四、不會整理書包、座位常常亂糟糟，嚴重者甚至連每日常規也會忘記，需要家人不斷提醒。

台東馬偕指出，過動的症狀包括，無法好好坐在椅子上、常常扭動身體、跑來跑去、靜不下來、話量多、愛插嘴、搶答、沒耐心無法等待，出現衝動的行為如不顧危險，想做就做等。

若觀察小孩有以上症狀，且維持6個月以上、在2個以上不同場所出現，並造成社交、學業、職業功能上的損害，且須排除其他精神疾患，才能稱為注意力不足過動症。

莫嘉敏說明，注意力不足過動症是神經發展疾病，孩子的大腦腦區發育比較慢，主要以額葉為主，平均慢正常孩子2年。罹患過動症的小孩，會影響到日常生活作息及人際關係，上課不專心連帶學習成效差，因此必須盡早就醫改善症狀。