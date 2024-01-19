《產業》富威電力董座胡惠森 當選首屆再生能源公會理事長

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【時報記者任珮云台北報導】國內再生能源售電業者推動的「中華民國再生能源商業同業公會」，今（19）日舉行成立大會暨第一屆第一次理監事會議，由富威電力董事長胡惠森當選第一屆理事長，並於今日主辦「台灣再生能源市場研討會」，扮演國內綠電交易市場活絡的重要推手。

新任中華民國再生能源公會理事長胡惠森指出，全球追求淨零碳排，使用再生能源已是國際趨勢，據經濟部最新調查，至2030年台灣企業綠電需求將達318億度，年增60億度，預估至2040年時需求更上看1000億度電。目前企業憂心找不到綠電，公會期許為綠電需求者和售電者搭起大平台，促成綠電交易供需平衡化及價格合理化，解決現存的綠電供需問題，朝向「公平、公開、透明」的交易模式，一起將市場規模作大。

台灣2017年1月電業法修正通過，正式邁入綠電自由化，再生能源業者可透過台電電網賣電給用戶（轉供）或直接賣給用戶（直供），2020年5月首次受理業者轉供案件。以去年為例，綠電轉直供的度數約17億度，較前（2022）年的11.26億度，成長五成以上，顯示愈來愈多的綠電業者選擇直接賣電給民間，不再透過躉購機制賣給台電。

統計至2023年底，國內共計有85家綠電業者（25家再生能源售電業、40家再生能源發電業、20家自用發電設備設置者），及291家用戶參與轉直供，累計轉直供的度數達約37.6億度。

再生能源商業同業公會以提供用戶再生能源優質服務，協調同業關係，增進共同利益及發展為宗旨。會員需符合現行依法取得登記證照，經營再生能源售電業業務的公營或民營業者，包括陽光伏特家、富威電力、南方電力、瓦力電能、大同智能、能元超商、寶島陽光電力、雲豹能源、星星電力、太陽神電力、大自然能源、艾涅爾電力、康展電力、莫比綠電、中曜公司、續興公司等重量級售電業者。

行政院發言人林子倫、經濟部能源署副署長吳志偉、經濟部標檢局副局長謝翰璋、標檢局檢驗技術組組長黃志文等貴賓出席下午的台灣再生能源市場研討會，期勉公會和售電業者攜手打造更活絡的綠電市場，為大．小用戶建立不同的商業模式和法規機制。