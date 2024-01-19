《電零組》聯德控股-KY全方位成長 EPS挑戰倍增

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【時報記者莊丙農台北報導】聯德控股-KY(4912)去年受到健身器材下滑等因素影響，營收年減逾2成，展望2024年，汽車零件、伺服器散熱及滑軌、手機散熱出貨同步大幅成長，法人看好今年營收可望增25％，加上產品組合改善，每股盈餘拚翻倍成長。

聯德控股-KY去年營收46.6億元，年減22％，前3季稅後淨利1.4億元，年減6成，每股盈餘2.14元，法人估計第4季每股盈餘與第3季差異不大，2023年每股盈餘接近4元。

2023年營收結構中，汽車零件占比超過50％，健身器材約20％，伺服器散熱及滑軌占比30％。2024年來看，汽車零件比重仍持續高檔，其中，墨西哥廠今年4月開始進入逐步量產階段，主要生產汽車安全系統、轉向系統、天窗導軌及組裝，如果未來產能滿載，一年營收貢獻可達10億元。

此外，聯德控股-KY也接獲汽車拖杆（towbar）裝置訂單，包括美系電動車大廠、歐洲及大陸合資品牌車廠以及大陸車廠總計四個項目，2025年開始進入交貨期，一年供應16萬件，未來捷克、墨西哥廠有機會再接到相關訂單，該產品將成為成長動力之一。

捷克廠2022年營收占比5％，2023年切入歐洲車廠電動車供應鏈，取得該車廠電池包訂單並量產出貨，2023年營收占比提高到10％，目前已經在洽談另一家歐洲車廠電池包訂單，捷克廠的營收可望持續攀升。

散熱部分，聯德電子科技（常熟）除了承接AR裝置散熱訂單外，手機散熱已經接獲台系、韓系及陸系手機散熱訂單，台系廠商已經出貨，主要供應電競手機，陸系手機大廠已經改用VC散熱，也即將出貨，目前常熟廠一年供應手機散熱產能可達100萬片，可隨時接單增產供應。其他散熱包括德國電池儲能及加熱器、大陸車廠儲能板，還有機殼廠的散熱零件。

伺服器散熱方面，會搭配滑軌出貨，目前已經確定接到大陸伺服器品牌訂單，另外，美國資料中心也大有斬獲，今年有望拿下兩家大廠伺服器散熱訂單，預計下半年逐步出貨。

其他產品方面，聯德控股-KY切入充電樁的機殼訂單，終端出貨大陸及歐洲地區；健身器材方面，新接獲美國新創公司訂單，主要生產3D人體掃描儀，今年中開始出貨，初期一年出貨5000台。

該公司大陸聯德精密材料今年取得整體新項目部分，預估6年內總銷售額可貢獻10億人民幣，董事長徐啟峰表示，整個聯德控股艦隊已經成形，未來幾年希望達到百億元營收規模。

此外，大陸聯德精密材料打造以汽車板塊為核心的上市主體，將進行股權重組，預計未來2、3年在深圳創業板或北交所申請掛牌。