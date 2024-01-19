三商特美事徵才百人 藥師主管月薪上看8萬

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三商家購（2945）2023年營收逾140億元，2024年不僅旗下美廉社準備開加盟店100家，且藥妝連鎖Tomod's特美事亦規劃展12家，並配備藥師駐店，19日宣布對外徵才百名員工，包含門市人員、儲備店主管及藥師，其中藥師主管月薪上看8萬元。

三商家購有美廉社、特美事、心樸市集等連鎖，其中美廉社去年家數達811家，今年預計擴增100家加盟店，包含直營店轉加盟，並改裝100店，以達改裝效益；此外並重點擴展Tomod's特美事藥妝店，預計目標開12家，其中含2商場店與10家社區店，預計徵才百人。

此外，美廉社線上購物「Go美廉」今年更規劃開放網路訂購後到店取貨， 線下商品與線上同步販售，並導入Tomod’s特美事商品等多項服務， 各品牌皆增強營運動能，看好2024年第一季表現。

特美事今年目標年度展店12家，包含2家大型商場店及10家社區型態的門市，其中2023年度社區店型的台北市中山五常門市，結算年度營業額、平均來客數、平均客單價等三指標都有顯著成長，也讓今年朝社區型態展店更有著力點，另外邱光隆進一步指出，今年也規劃改裝現有門市，除了門市有更舒適的購物環境外，還結合「美廉社」零售優勢，逐步新增寵物區、盒玩區及導入巷口酒窖，各類異國酒款專屬貨架等。