股匯強勢反彈！ 新台幣升破31.5元關卡 周線仍連三黑

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護國神山台積電法說會後跳空大漲，帶動大盤指數飆漲逾400點，台北金融市場上演絕地大反攻，新台幣兌美元匯率19日開盤即強升，外資回頭匯入，加上出口商進場拋匯，午後最高狂升1.7角、觸及31.405元，終場一舉升破31.5元關卡。本周匯市激情四射，盤中震盪加劇，整周重貶逾3角，周線已連三黑。

新台幣19日收在31.44元、升1.31角，匯價連二紅，總成交量19.635億美元，本周合計貶值逾3.11角或0.99％，2024開年周周收黑，吐回去年底強勢升幅，今年累計已狂貶7.05角。

19日主要亞幣升貶互見，新台幣狂升0.42％最強，星幣升0.1％居次、韓元升0.05％、人民幣升0.04％，惟日圓重貶0.33％。

近期市場持續消化多重利空，本周外資熱錢瘋狂無情外逃，一度不顧匯價也要匯出，幾乎是「油門踩到底」狀態，新台幣大舉重挫，一度面臨31.6元保衛戰，後續市場逐步反彈，才稍稍穩住這波貶值壓力。

外匯交易員指出，反映台積電領漲，外資一改近期匯出操作，早盤就陸續回頭，加上出口商進場拋匯，驅動新台幣19日反彈，但本周台北匯市實在「太衝」，部分出口商在風險趨避下，也想等下周再匯出，整體上市場是且戰且走，不如前幾天激情。

交易員說，反映國際地緣局勢升溫，加上台灣大選後不確定性，本周外資匯出力道比預期更高，17日直接爆出史上第六大巨量，還迫使央行罕見連二日公開信心喊話，近兩個交易日波動趨緩，但市場餘波盪漾，後續預計在31.4元上下100個基本點區間波動。

匯銀主管認為，兩岸地緣局勢雖有影響，但執政黨沒換，預計將延續蔡政府布局，兩岸政策不變，加上去年拜習會後中美態度大致底定，短期除非有更大事件，匯市才會再次大幅波動，否則後續還是回歸經濟基本面，下周先觀望美股財報，以及26日美國個人消費支出指數（PCE）公布，將牽動美國降息預期。