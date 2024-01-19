雲縣新增3項無形文化資產保存者 獅頭、紙塑神像、八家將

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雲林縣新增3項無形文化資產保存者，分別是西螺鍾進權的「獅頭製作」、北港蔡爾榮的「紙塑神像」、笨港如性振玄堂的「八家將」等3項無形文化資產。

龍鳳獅陣是雲林縣的重要傳統表演藝術，獅頭是重要表演道具，當代獅頭大多是玻璃纖維做成，家住西螺鎮的鍾進權，維持用紙糊翻模做出兒時所見過的西螺七崁武術獅頭。

鍾進權現年70多歲，10歲左右目睹阿公的朋友「豐榮師」揉黏土做獅頭模型，接著貼上8到10層紙，紙乾之後就能變成模，接著進行彩繪、裝飾，他依樣摹擬一輩子，做過無數獅頭。

鍾進權3年前受西螺七崁武術文教基金會之邀，開始進入幾所國小，執行文化部藝術入校藝童作陣弄獅頭計畫，退休校長林宜廷擔任講解者，他與徒弟負責實作。

縣議員、前西螺七崁武術文教基金會董事長李明哲表示，用黏土及紙糊做獅頭估計有百年歷史，鍾師傅手做的青頭火焰獅非常威武，也非常感謝龍獅製作技術保存者吳登興慧眼識英雄，鼓勵基金會為鍾師傅申請登錄雲林縣文化資產保存技術保存者。

文觀處長陳璧君19日到鍾進權師傅家張貼紅榜，縣議員廖偉晴、前肉品市場公司董事長鍾任明、七崁武術文教基金會董事長丁振源都到場致賀。

鍾進權表示感到很高興，很感謝李明哲議員協助，如果有人要學，他都會教。

蔡爾容藝師一家三代從事神偶或偶頭製作相關工藝，其祖父從事布袋戲偶頭雕刻，其父發展紙塑絹身神像技法，蔡爾容綜合父祖輩的技法並參閱古籍，運用傳統竹纖維紙與麵粉糊漿為材料，研發出紙塑神像技法。

雲林縣五聯境如性振玄堂民俗發展協會保存的「笨港如性振玄堂八家將」文化資產，出陣時機以北港朝天宮迎媽祖遶境為主，在臉譜、帽子、服裝、道具、陣式與肢體動作能秉持傳統精神。