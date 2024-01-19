《國際產業》紅海運輸僵局滾雪球效應 中小陸企雪上加霜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】大陸企業家韓昌明（音譯）表示，自己的生意模式是先把中國大陸製造的汽車運至非洲後，再從歐洲進口越野車回到大陸。但從去年12月開始，葉門武裝組織青年運動開始攻擊行經紅海船隻後，現在一個運到歐洲的貨櫃成本，已從3000美元整整大漲兩倍以上，來到7000美元。

該陸商坦言，紅海航道中斷成本增加下，例如貨櫃費以及保險費等，原本微薄的利潤已經快被吃掉。中國大陸總理李強16日表示，需要保持全球供應鏈穩定且通順，但沒有特別說是紅海地區。

在中國大陸有設廠的美國家具業者BDI Furniture指出，目前是想利用土耳其和越南等地的工廠出貨，減緩紅海航線中斷的衝擊層面，同時，這正好也跟西方各國，近來想要擺脫依賴大陸的國家戰略政策不謀而合。

其中，有種近岸外包（near-shoring）模式，就是盡量把產線移至與企業總部最近的地方，一方面可就近溝通少掉舟車勞頓之苦，二方面也不會因為太遠，增加太多製造成本。

將中國大陸生產的機具零組件，輸出至歐洲的貿易公司IC Trade表示，如果近岸外包是一種未來走向，那可能以後就會這樣發展，全球整個製造機制將會重新調整。部分業者可能將產線搬到印度，因為印度離歐洲比較近，但還是要先謹慎評估先。

路透社認為，紅海目前的運輸僵局，將會帶給陷入成長困境的中國大陸，更多的經濟壓力。中國大陸本身已有房地產危機、消費力道縮手、人口負成長等問題，再加上全球景氣也不好。

對前述韓昌明的公司來說，歐洲和非洲貿易量占業務總量40%，自己一直拜託供應商與客戶多承擔些高出的成本，免於讓公司面臨倒閉的命運。部分訂單的到貨時間，甚至最多還延後好幾周的時間。

但不巧的是，2月適逢今年的農曆新年，預估到時將有3億大陸勞工將在新年假期休假，工廠基本上都沒開。按照大陸往常慣例，都會在這個一年一度的團員長假來臨之前的幾個星期，加緊趕工作業。

在深圳有廠房的美國公司KidKraft表示，自己許多歐洲客戶也說，先不要運送任何東西再等等看。這家有產品在Walmart以及Target販售的兒童木製玩具製造商指出，很多供應商現在都為資金周轉傷腦筋。

大型製造業者擔心，利潤微薄的小型供應商會受到滾雪球效應（snowball effect）所影響，這些小廠商往往是最後拿到貨款的，但對供應鏈很重要，萬一缺少流動資金可能會接連倒閉。

就地理位置而言，亞洲商船若要到歐洲，航行紅海再經蘇伊士運河會是最短路線。現在要改道經好望角，船期可能要多增兩周時間，全球貨櫃運運輸能力不僅下滑，供應鏈也會有斷鏈的風險。

英國的產業調研單位BMi Research表示，原本直行紅海的船舶紛紛繞道而行，表示原本在復活節的4月，以及勞動節的5月原本要到歐洲貨物，應該都會延期。全球數一數二忙碌的大陸寧波舟山港，現在也是一櫃難求。

位於美國華盛頓的智庫中東研究所（Middle East Institute）表示，埃及的蘇伊士運河，是中國大陸向西運送貨物的主要海運路線，其中約60%要出口到歐洲各地。

楊炳本（音譯）的公司在大陸東部製造中心溫州，生產工業用閥產品，這位大陸商人指出，由於海運費用飆升，上海有家客戶本周將原本75個閥製品的訂單，一下子砍到只剩下15個。這個訂單原本是要先組成大型機具，然後再運到海外。

楊炳本認為影響很大，自己原本已準備部分原物料，但已加工過，所以無法退貨。就像收到一張賠錢的訂單。正在考慮今年的人力需求，如果沒有足夠的工作可做，要這麼多員工也沒用。

在大陸華南地區，廣州的一家海運承攬業者表示，部分供應業者把低價貨物延後出貨，卻給製造商的庫存帶來壓力。以往並不難的準時交貨，現在好像變成一種奢求。更要緊的是，在客戶沒拿到貨之前，公司也收不到貨款。

深圳的高檔運動服飾製造商康冠集團（KTC）憂心，部分可能獲利縮水的大陸公司將會倒閉，原本經營就已經不太容易，現在又出現紅海物流危機，在某個時間點，許多陸企將被迫關門。