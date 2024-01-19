王韋閔｜台積電狂飆還能上車？想搭神山噴射機把握這2點

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今天台積電跳空大漲6.46%，帶動加權跳空上漲453點，最大因素就是在反映昨天台積電法說及財報，公告Q4 EPS 9.21元及毛利率53% 雙雙優於預期，同時公司表示隨著CoWos產能開出，將有助AI營收大幅增長，將有助今年成長動能。

金玉峰投顧分析師王韋閔表示，從台法說簡報個營收結構中，可以發現先進製程比率持續攀升，另外AI、手機、車用電子表現亮眼，直接也幫選股族群明燈指路，廣達（2382） 、緯創（3231 ）、緯穎（6669 ）等上一波AI伺服器概念股，5個多月整理相繼表態。

針對沒有提早佈局或是已在車上的投資人，王韋閔分析師認為如果要追入或買進，有2點給投資人參考:

1. 思考上檔的空間是否符合報酬率期望值 : 以外資給的目標價760來看，離今天開盤有接近21%的空間，基本面方面，台積電長期都是投資人心中的好公司，股價只要不是喪失行業霸主地位或系統性風險長期趨勢都是往上，何時都是買點。

2. 如短線操作得思考的出場點 : 跳空缺口作為趨勢的判斷指標之一，如果被回補，則代表短期的失去參考價值，短期趨勢沒了延續性，以今天台積電為例，跳空缺口如果被回補是588元。

根據以上2點，如果未來幾天可以防守在這個區間以上，搭配外資目標價及設定好的停損空間，投資人若是認同下檔停損比率的賺賠比，中期台積電股價趨勢是可以期待的。

※本資料由金玉峰證券分析師王韋閔提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。