外資大買台積電11萬張 5檔AI尖兵登押寶前段班

【旺得富理財網 王順泉】台積電法說會報喜，帶領台股反攻，加權指數大漲453.73點，收17,681.52點，成交量擴增至4,131億元。今天外資買超801.69億元，創史上第2大買超，投信買超40.09億元，自營商買超6.12億元，合計3大法人買超847.90億元。
外資今天大買台積電11.2萬張，創歷史紀錄，以今天台積電均價621元估算，共砸下698.6億元，僅次於2005年台積電與飛利浦盤後鉅額交易1,201億元。
除台積電外，AI股也是外資今天加碼重點，緯創、廣達、英業達、技嘉、欣興都入列買超榜。
外資減碼個股以傳產金融為主，航空雙雄、中鋼、台泥、開發金等，都入列賣超前10名。
法人表示，台積電表示半導體庫存恢復健康水位，今年整體半導體產業產值可望年成長10%，台積電優於業界，估今年美元營收年增上看25%。台積電對景氣看法吹起半導體產業復甦號角，加上美國聯準會今年可望啟動降息，資金面有利科技股表現，台股相關個股後市表現值得期待。
外資今天買超上市個股前10名為：台積電(2330)112,456張、緯創(3231)64,433張、廣達(2382)29,749張、元大台灣50(0050)18,123張、英業達(2356)13,702張、欣興(3037)10,963張、元大台灣50反1(00632R)10,481張、元大滬深300正(00637L)9,248張、技嘉(2376)8,014張、國泰台灣5G+(00881)6,896張。
外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)27,672張、華航(2610)12,047張、友達(2409)10,544張、宏碁(2353)9,467張、開發金(2883)9,152張、中鋼(2002)9,085張、台泥(1101)6,665張、第一金(2892)6,185張、復華富時不動產(00712)6,070張、台新金(2887)5,685張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。