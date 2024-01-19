斥資近1.5億高鐵消防分隊1／19啟用 守護竹北東區

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近年來竹北地區高速發展，去年底人口數已高達21萬5952人，原本竹北僅有3個消防分隊，但高鐵車站周邊高樓林立、車流量大，滿足救災救護需求，新竹縣消防局斥資1億4580萬元於竹北高鐵特區新成立高鐵消防分隊，並於19日辦理高鐵消防分隊新建廳舍落成典禮，縣長楊文科親自主持展現對消防安全的重視。

竹北市原有的竹北分隊、豐田分隊、光明高級救護分隊皆位於中山高速公路西側，東側的高鐵車站區高樓林立且車流量大，卻無消防分隊進駐，如遇緊急事故，易因交通壅塞而延誤搶救時機，為改善高鐵地區消防能量匱乏情形，縣府於2020年即開始規畫新成立的高鐵消防分隊新建工程。

此次特地選在119消防節紀念日舉辦高鐵分隊落成啟用典禮，縣長楊文科表示，竹北市內有172棟20層樓以上的高樓，目前聯發科大樓及宏匯的42層大樓也陸續興建中，因此特別在東區設立高鐵分隊，並配備70公尺高的雲梯車、各式消防車輛，讓鄉親安心，也提供消防同仁優質的工作環境。

消防署主任祕書張裕忠表示，全台僅有4台70公尺的雲梯車「火鳳凰」，其中1台就在新竹縣，這也顯示新竹縣對消防的重視。消防署與地方不斷努力爭取各項計畫強化消防量能，針對20年以上老舊廳舍部分，新竹縣有14個分隊，預計3年內將補助1900多萬改善裝修。 張裕忠也提到，新竹是科技重鎮，因此爭取重要的科學園區量能補助計畫，分為兩階段，第1階段已核定，寶山分隊未來將遷建，中央會補助1億7000萬興建。第2階段計畫則是特殊車輛、裝備及器材等，此計畫仍在核定中。另外，消防署也協助地方汰換老舊車輛，新竹縣預計從今年起補助720萬元，陸續汰換6輛消防車。

高鐵消防分隊位於隘口二路與高鐵五路交叉口，為地上3層、地下1層之RC建築物，土地面積500坪，總樓地板面積約為726坪。分隊建築外觀以線條格柵與高速鐵路的速度感相呼應，搭乘高鐵的旅客也可由高鐵車廂內看到大型紅色119字樣。