「八珍．辦年貨」 延續香港傳統匠人好手藝

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至今已傳承90餘年的「八珍醬園」，今年依舊繼承老港人熟悉的味道，在傳統港式料理中佔有一席之地，並同時致力於研發創新口味，為新的一年帶來嶄新極致的味蕾體驗。

八珍醬園為龍年帶來珍藏賀獻禮，禮盒系列均為八珍年度精選商品，是最佳送禮首選，其中首推爽脆口感的芋絲球、芝麻開口笑禮盒以及八珍薑醋餅乾禮盒，再搭配年節推出的年糕系列，為年節帶來更多挑動味蕾的好滋味。

年糕系列：八珍使用傳統繁複的工序，讓經典年糕蒸出幼滑Q彈並附有嚼勁的口感。

系列口味分別推出：傳統水磨年糕、棗蓉年糕以及黑糖薑汁年糕。

傳統水磨年糕中含有黃糖製成的八珍獨特配方，正是八珍老饕不容錯過的好味道，而香甜軟糯的棗蓉年糕，則由老師傅精心挑選的紅棗及磨蓉加入米漿中後蒸煮，慢蒸出冬季甜而不膩的精緻風味！

最為經典的黑糖薑汁年糕則是由老薑榨汁後，混入黑糖新鮮熬煮製成，兩者混合出的風味，更是八珍老饕記憶中，歷久不衰的好味道！

芋絲球 新台幣$988

爽脆口感的芋絲球，食材嚴選冬季當造芋頭切絲製成，並在油鍋中炸得甘香鬆脆，味道非凡，是最矜貴的港式傳統賀年美食。

芝麻開口笑禮盒 新台幣$388

香港傳統稱為「笑口棗」。麵粉糰在油炸過程中爆出裂口就好像『笑口』，寓意「笑口常開」。

八珍薑醋餅乾禮盒 新台幣$688

濃郁的老薑在口中瀰漫，甜而微辛的口感讓人欲罷不能，在寒冷的冬天裡，帶來一點溫暖人心的味蕾饗宴！八珍用馳名的「甜醋薑」手工巧製成薑醋餅乾，薑粒甜而不辣，一試難忘，是中西合璧的美食代表。

八珍尊貴禮盒 新台幣$888

尊貴禮盒內涵XO醬130克、八寶醬240克、濃釀生抽300毫升。尊貴禮盒集結八珍經典商品，是為送禮最佳選擇。

八珍台灣官網：

https://patchun.shoplineapp.com/