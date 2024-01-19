《金融》LINE攜手嘉義市政府 佈建首座LINE Beacon城市

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【時報記者任珮云台北報導】LINE台灣與嘉義市政府今(1/19)共同宣布LINE數位創生計畫—「今天就回嘉」正式啟動，以觀光、經營、環境等面向，攜手打造嘉義為永續城市！即日起至3月31日，LINE台灣首次以整個城市為單位，佈建150顆LINE Beacon，並串連LINE生態圈9個服務，讓民眾回「嘉」開LINE即享智慧互動生活，LINE台灣執行長陳立人與嘉義市長黃敏惠，今便以數位走讀的方式搶先體驗「回嘉永續輕旅」三大路線！

LINE招募156間嘉義在地中小型店家加入數位創生計畫，協助邁向「永續經營」。同時攜手「循環包裝- PackAge+ 配客嘉」、「循環餐具租借- Loopick 循拾」、「電動機車租借-綠悠遊ＸRilink」等綠色夥伴，讓用戶在LINE官方帳號《今天就回嘉》即可「嘉」入綠色行動，守護永續環境。

LINE台灣執行長陳立人表示︰「LINE 期許運用數位實踐永續，嘉義市是LINE在全台第一個推動數位創生計畫的城市，我們攜手嘉義市府以『永續X數位的雙軸轉型』打造城市永續藍圖。全新打造《今天就回嘉》官方帳號，三個月內突破115萬好友，運用社群影響力與友善數位科技，讓全台都有機會看見嘉義的美好。今天我非常開心透過數位走讀，用雙腳體驗這座人文森林，也邀大家回「嘉」一趟。」

嘉義市長黃敏惠表示：「在『新永續。出發』概念下， 我們持續建構韌性、打造低碳永續的家園。這次與LINE合作希望擴大數位共學共創的跨域交流、發揮高傳遞的影響力，讓永續成為嘉義的日常。《今天就回嘉》官方帳號從與「我是馬克」合作的城市專屬貼圖、到今正式啟動的LINE Beacon 城市數位互動網絡，以及募集最嘉夥伴的綠色行動，透過責任消費、結合循環包裝和綠色低碳運具，創造回嘉人有感減碳體驗！」