腦霧健忘看中醫！「遠志-智能皂苷」提升記憶力、專注力與反應力

台灣已超過1千萬人確診COVID-19，當新冠肺炎進入後疫情時代，不少人開始出現長新冠，其中症狀是「腦霧」，患者會出現健忘或突然「ㄎㄧㄤ掉」的狀態，或是感到疲倦、頭昏、注意力不集中等困擾，而這些症狀可能會持續數月，對生活產生負面影響，若拖延治療可能會導致焦慮、憂鬱、失智症等，損害腦部健康。但其實腦霧並不是長新冠才特有的症狀，中醫兒科詠生院長吳建東中醫師表示，「腦霧」不是疾病，而是描述「一群症狀」的症候群，就中醫的觀點而言，是因心肺功能不足，導致氣血不足、無法上到頭部，或是體質痰濕、血瘀者，也會產生腦霧，此時中醫會利用一種中藥材「遠志」，來處理這類症狀。

腦霧怎麼辦？中醫依照不同體質對症下藥

吳建東中醫師說明，如果出現腦霧的症狀，平時要注重規律運動、多喝水，以增加體內的代謝，飲食方面可以補充堅果、B群或魚油。在中醫的診治中，會依照患者的體質給予正確的處方或治療方式，假如患者氣虛，就要補氣；血瘀導致循環不佳，就要活血化瘀；痰濕者就要去濕。痰分為內、外兩類，「內痰」是指水液代謝不順而產生的廢物，並隨氣血運行全身流動；「外痰」是從呼吸道排出的痰。在中醫觀點中，痰與人體的肺、脾、腎相關，而「百病皆因濕氣作祟」。腦霧是由於氣血循環不順，導致頭暈、頭脹、頭腦不清等症狀。

中藥材方面，會使用茯苓、石菖蒲以及遠志等，替患者解決腦霧的問題。其中「遠志」可以「通心竅、除痰濕」，通常用以治療睡眠障礙、焦慮、多夢、疲累、胸悶心悸、容易咳嗽、喉嚨卡痰的症狀，遠志能打通身體和腦袋的血液循環，將堆積的廢物代謝清除，因此遠志也不單是對付腦霧而已，這類中藥材對於長新冠的其他症狀都有一定的作用，吳建東中醫師表示，確診患者出現的後遺症，包括睡眠品質差、味覺與嗅覺改變、視力模糊都可以運用治療。營養師黃鈺如表示，現在有一種由腦神經團隊科研以遠志萃取精華的智能皂苷，結合比一般魚油吸收率高三倍的純淨藻油DHA，以中西合併配方來因應腦霧症狀。

腦霧並非長新冠獨有！大人小孩都可能出現症狀

吳建東中醫師表示，腦霧並非長新冠才獨有的症狀，任何人都有機會出現腦霧。而且腦霧也不會是年長者的專利，在臨床上已發現30歲的年輕人也有腦霧的情況，中醫透過辨證論治，替患者補氣血、補心肺，平時務必要遠離菸酒，並注重運動。

此外，兒童也可能會腦霧，臨床中就有遇到原本成績優異的孩子，確診康復後記憶力衰退，背誦課文及記英文單字時，「怎麼背，都背不起來」，被判斷為腦霧，轉診至小兒科追蹤。因此建議家長要觀察孩子的反應是否變遲鈍、講話變慢、思考變緩慢等，若未確診過則可能是現代小孩子過度使用3C產品，或先天體質造成。中醫師進一步說明，孩子有反應遲緩、學習力下降或專注力不足等症狀則代表兒童氣血不足、吸收不好，導致腦部出現缺氧的問題，因此，也可使用遠志進行治療，同時要警惕兒童不要吃甜食、加工食物、烤炸物，並限制使用3C產品，只不過，兒童出現這類症狀的比例並不高，大部分的腦霧患者都出現在成人，但若家長發現兒童有些微的症狀，則可透過觀察孩子的舌苔顏色，若有泛白則可能是有痰濕廢物，若嚴重者，則建議進一步就醫問診。吳建東中醫師藉此鼓勵所有腦霧的患者，不用擔心，無論是西醫或中醫，都有對應的治療方式，再搭配良好的飲食與生活作息，就有機會讓腦霧退散！

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