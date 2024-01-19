明台產險永續新總部 實現RE100目標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明台產險為因應氣候變遷加速節能減碳，去年完成節電競賽大幅降低營運耗能後，今(113)年起新總部將全面使用100％再生能源，全力推展聯合國永續發展目標(SDGs)。

為展現永續轉型的決心，明台產險新總部去(112)年即搬遷台北市中心著名的仁愛路綠蔭大道，總部大樓並配備各項先進節電設備與全平面電動車位，並設置空中花園與空中農場，以規劃前瞻的節能減碳綠色辦公環境。

明台產後勤支援本部副總經理李志昌表示，RE100是由氣候組織與碳揭露計畫所主導的全球再生能源倡議，鼓勵具有影響力的企業100％使用再生能源。明台去年度透過搬遷永續新總部後，即開始推動總、分公司各單位節能減碳競賽，並於辦公室張貼各種標語以建立節能減碳文化，全年電力較上一年度大幅減少10％成效良好。去年並先於花蓮分公司與訓練中心開始採用綠電，今年起永續新總部開始100％採用綠電，未來並將持續推動全台40餘個辦公處所均全面採用綠電。

李志昌表示，明台係行政院環境部「綠色夥伴」成員之一，倡議綠色辦公活動，推動節水省電、數位無紙化、老舊設備更新、汰換公務車為新能源車、辦公環境綠化等辦理各項綠色營運活動。在實行過程中，除達到營運成本節約之外，同時兼顧員工幸福與健康安全，並讓綠色永續的企業文化落實深耕於日常活動中，具有多重的實踐意義。

明台為全球前十大MS＆AD產險集團的一員，為提供員工嶄新的工作環境、符合一流國際企業的水準，同時透過新式節能設備達到節能減碳效果，因此去年也已陸續完成南投、台北、板橋、台南、新莊等分公司的搬遷，希望透過亮麗的績效與全新的格局，開啟產險新紀元。