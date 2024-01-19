大啖權王紅利 這幾檔半導體ETF集體躍出水面

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半導體龍頭台積電（2330）法說會報喜，釋出2024年將是半導體產業的成長年，19日也強勢展開法說行情，股價狂飆6.46％突破600元關卡，半導體ETF多頭行情也擋不住，兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）漲逾2％，順勢重返所有均線之上。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，2024年終端電子產品庫存調整先後完成，在終端需求逐漸復甦下，台灣半導體產業受惠程度高，有望帶動相關供應鏈啟動新一波多頭走勢，投資人可善用半導體ETF參與行情，共享產業成長利基；而降息循環將至也有望刺激經濟回溫，台灣2023年12月庫存循環指數自2022年8月以來首次由負轉正，看好今年半導體產業將重啟成長態勢。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹也指出，半導體景氣有望撥雲見日，在大者恆大的半導體產業中，大型IC製造、IC封測績優股掌握先進製程封裝，具技術領先優勢；另大型IC設計、矽智財（IP）等千金股又獨享全球ASIC領域商機，看好2024年半導體大型績優股後勁強，投資人可把握今、明兩年半導體產業新一輪成長周期，掌握未來AI帶動的半導體新紅利。

而觀察盤面，半導體族群在台積電法說會前的押寶行情、法說會後的慶賀行情激勵下，脫穎而出、扮演台股多頭撐盤角色，上市半導體類股指數19日跳空大漲5.06％，不僅榮登上市類股漲幅之冠，更一舉飛越400點大關、收上全場最高的425.8點，上市櫃整體半導體市值單日更激增1.1兆元、突破24兆元大關，半導體股大啖權王紅利，躍居風口浪尖。

群益半導體收益ETF經理人謝明志也分析，歷經先前的庫存調整，市場預估半導體庫存水位已回到健康水準，美國半導體產業協會預估2024年全球半導體銷售額可望年增13.1％、至5,884億美元，台灣在全球半導體居關鍵地位，受惠程度可期。