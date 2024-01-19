《金融》集保結算所雙軌並進 建數位金融基礎

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【時報記者林資傑台北報導】集保結算所表示，2023年金融市場穩定成長，集保結算所持續數位創新強化營運韌性，在多元服務發揮綜效顯現下業務成果豐碩。展望後市，集保結算所將持續深化4大願景，並擴大AI應用及數位金融推廣，透過數位發展與資安強化雙軌並進，建構台灣數位金融基礎。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展，去年在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出亮眼成績。

集保結算所去年重要業務推動項目共8項，包括股東e服務成長快速、境內基金集中清算平台上線、開放證券服務上線、開放證券服務上線、開放銀行持續擴充、集保e手掌握ESG效益顯著、ESG IR平台升級、基金資訊觀測站優化、基富通證券推廣普惠金融。

首先，股務事務電子通知平台（eNotice平台）上線半年來近千家發行公司簽約，占有配股配息公司70.3％。電子投票平台（eVoting）3年內達成電子投票率60％目標，公司總數、投票筆數及股數皆創新高。視訊股東會平台（eMeeting）去年共96家公司採用、年增33.3％。

其次，集保建置境內基金集中清算平台，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信及7家銷售機構加入，基金規模市占率達56％，銷售機構及投信透過平台辦理的匯款筆數平均減少74％，大幅增進市場款項收付效率。

再者，集保推動開放證券公開資料查詢新服務，證券、期貨、投信投顧3業別均完成上線，並攜手3家第三方服務（TSP）業者，提供便利多元的查詢服務。同時，集保e手掌握App成長快速，使用戶數已逾450萬戶，並有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本。

集保結算所也持續擴充集保e手掌握App連結銀行範圍，投資人目前可查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，涵蓋範圍占全國前20大金融機構存款餘額逾9成，為國內首創的單一App資產整合服務。

而投資人關係整合平台（ESG IR平台）揭露台灣公司治理評鑑，及全球6大ESG評等機構對台灣600多家上市櫃公司的評等，2023年發布「ESG評等機構行為準則」，並推出股東會投票逐案揭露服務，提升評等透明度與國際接軌。

此外，基金資訊觀測站2023年約有179萬次點閱，為加強視覺化及使用者體驗，分階段升級觀測站內容，包括ESG基金、數據與統計、投資教育等以專區式呈現，並優化搜尋功能及新增互動式圖表，同時推廣定期定額、退休理財及反詐騙等理財教育。

最後，集保結算所旗下子公司基富通證券持續落實普惠金融政策，提供友善理財平台並推廣金融理財，平台開戶數達25萬人，基金存量逾1200億元，皆創新高。

展望後市，集保結算所將持續深化創新、韌性、永續、普惠金融等4大願景，深植互利共生的企業文化，並擴大AI應用及數位金融推廣，透過數位發展與資安強化雙軌發展，建構台灣數位金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革與永續金融。