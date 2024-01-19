年關將近 花蓮市公所發放愛心禮券 1317戶受惠

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歲末年終，花蓮市公所將過去愛心年菜，改為發放「愛心禮券」，中低收入戶有1317戶可收到，計送出127萬5千5百元，每戶1口發給500元愛心禮券，最多以5口2500元為限，市長魏嘉彥表示，弱勢家庭可持禮券到家樂福購物，讓他們感受溫暖，迎接新春。下週一起由里幹事協助發放。

為讓收到愛心禮券的市民朋友了解如何持禮券採購，魏嘉彥今天與市民代會主席李振瑋、副主席黃達祥，以及市民代表楊哲灃、江如玲、陳惠卿、蕭民隆、莊依婕，議員魏嘉賢服務處主任何建宏，在家樂福安全課長陳光正陪同下，一起推著採買車四處張羅，不一會車上就載滿衛生紙、水果、飲料、泡麵、餅乾等生活物資。

魏嘉彥說，愛心禮券可購買家中所需物品，但不得購買菸酒，請持有禮券的關懷戶留意。他也感謝市代會支持，以及家樂福響應市公所對弱勢的關懷，以最優惠價格讓更多家庭得以受惠，透過大家的力量，成全照顧弱勢的心意，也一起用溫暖的心來愛花蓮。

市公所5年前將愛心年菜改為愛心禮券，並放寬領取標準，讓更多弱勢家庭受惠。統計花蓮市中低收入戶有1317戶可收到，共計送出127萬5千5百元，每戶1口發給500元愛心禮券，最多以5口2500元為限。愛心禮券將於下周一(22日)透過里幹事協助發放，請符合領取資格者可親洽戶籍地里辦公處。