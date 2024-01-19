龍年迎客 故宮、國美館春節活動吸人潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接將到來的龍年，國立故宮博物院宣告春節連假期間天天開館不打烊，南院20日下午並舉辦新春揮毫贈春聯活動；國立台灣美術館則自21日起推出「藝起來接龍─其樂也融融」春節系列活動，希望在年節前後吸引人潮。

國立故宮博物院20日將邀請書法家蕭吉川、吳輝鵬、余碧珠、施永華及曹淑蕊於南院博物館2樓大廳現場揮毫，觀眾可前往領取好運春聯；北院即日起推出「神龍蓋印尋寶樂—小故宮新年春聯紅包袋蓋印」活動，2月14日前民眾可至B1兒藝中心免費索取春聯、紅包袋，蓋上結合故宮典藏龍紋圖像的吉祥印章，把福氣滿滿的春聯、紅包袋帶回家，2月4日上午並舉辦「甲辰故宮喜迎春」揮毫活動，現場免費贈送春聯斗方。

響應「台南400」系列活動，故宮首度攜手台南市美術館推出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展，人氣展品包括〈清 翠玉白菜〉，以及呼應龍年的〈明永樂 青花穿蓮龍紋天球瓶〉、國寶玉器〈遼至金 玉龍紋盤〉等，以及動畫版〈清院本清明上河圖〉、結合AI人工智慧沉浸式劇場〈富春印象〉等數位作品。

國美館今年則是邀請李轂摩、張倍源兩位書法家書寫對聯，並將墨寶印製成春聯隨機贈送民眾，21日起開始發送。此外，今年度國美館運用「龍騰福聚─龍年年畫特展」作品元素印製紅包袋，於2月3日至2月8日開館時間贈送到館民眾。國美館除夕(2／9)、初一(2／10)休館，大年初二(2／11)開館日將推出「開春打卡趣」，將有機會獲得限量文創紀念品。