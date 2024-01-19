專利「拍拍印」不只拍貼機！LINE超好上手享一條龍體驗

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又到了尾牙與春酒旺季，一股結合拍貼機與智能調酒機兩大派對神器的風潮，正席捲各公司行號與品牌形象活動。具發明專利認證的「拍拍印」拍貼機，擁有最易上手的優勢，還有超乎想像的多樣性服務，只需全台用戶最普及的通訊軟體LINE，從創建專屬官方LINE帳號開始，就能提供整合性與多功能一站式的服務，除了為活動籌備方節省寶貴時間，還能讓與會者暢玩互動拍貼、團體遊戲，同時結合現點現調的「點點酒」 ，豐富與會者的參與感與活動趣味度，更能凝聚現場向心力，「拍拍印」＋「點點酒」––無疑是賓主盡歡的最佳選擇。

用LINE開啟一條龍體驗

以消費者的本位使用體驗出發，深思熟慮的「拍拍印」，讓使用者從創建官方LINE帳號開始，就享有貼心的賓客名單管理、記名出席統計，甚至還有活動資訊推播、活動地點導航與查詢座位桌次表功能，將事前邀約工作化繁為簡，並更能掌控人流，對於所需食物、用具份量掌控也更精確。

活動當天，賓客抵達現場後就能體驗拍印服務，拍拍印提供經典美式拍立得、也有正夯的韓式三連拍/四連拍拍貼機供客戶選擇，迎賓區備有特色道具讓賓客使用，拍攝並上傳照片後，可選擇客製化邊框列印高品質相片列印留念，亦可上傳至即時賓客相簿與線上相簿輪播系統。「拍拍印」還能帶領全場玩獨家打造的互動遊戲：趣味抽獎遊戲（魔幻彩球、歡樂大轉盤）、即時互動遊戲（快問快答、捧花/花椰菜爭奪戰），拍拍印提供的不只是二維度的紀念照，更能提升至三維度的熱鬧與歡樂。

婚禮到工商活動無所不能

近5年來，「拍拍印」已累積逾3000場婚禮拍貼服務，亦將觸角延伸到產品發表會、偶像見面會、商業展覽會、公司尾牙、彌月週歲與畢業典禮等各式私人與工商活動，包括台積電、麥當勞與奧迪等知名公司企業都選用「拍拍印」服務。工商用拍拍印服務，充分利用LINE的社群傳播優勢，讓每場活動的受眾更有參與感。針對不同活動性質與需求提供客製化功能，舉凡在品牌推廣活動發布記者會通知、新聞稿等，客製化邊框的設計更能透過使用者在社群媒體分享後，強化品牌露出效果；也曾結合直播功能，在疫情期間為陽明交通大學舉辦線上畢業典禮。

拍拍印可讓賓客直接用手機報到Check in。圖/業者提供

企業尾牙/春酒的與會員工，可玩企業主視覺蒙太奇拼貼、凝聚向心力，還可設計拍貼上傳後讓所有人即時投票，鼓勵員工盡情展現美麗或創意，亦有促進團隊默契的分組遊戲；尾牙的重頭戲、也就是抽獎，搭配拍拍印獨有中獎推播功能，中獎賓客即時通知。

拍拍印＋點點酒 Enjoy 印酒癮

無論是親朋好友齊聚慶祝每對新人走入人生新階段，抑或公司在年底、開春犒賞員工舉辦的尾牙或春酒，除了佳餚美饌，能啜飲時尚調酒助興，更是熱絡場面的催化劑。拍拍印也提供「點點酒」智能調酒機服務，主辦方挑選合適酒款、可自訂賓客限制杯數，內建調酒選單，賓客用手機就能輕鬆點酒，現點現調。賓客不只能自行操作、簡便好玩，而且沒有開瓶壓力，自由選擇想喝的酒款，亦有無酒精飲料可選擇。目前「拍拍印」針對婚禮、派對與各式工商活動，均推出各種不同優惠方案，可上拍拍印官網及FB預約專人洽詢。