不宜再當戰狼 謝金河曝大陸經濟核心問題

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【旺得富理財網 李澍】財信傳媒董事長謝金河今（19）日表示，過去30年，大陸經濟快速成長印象深植人心，不僅許多國際政經大咖為大陸經濟辯護，台灣社會也一直這樣認為，但經歷中美貿易戰、房地產泡沫、供應鏈轉移和高齡化，大陸不宜再扮演戰狼的角色，而是要蹲下來鞏固與整頓；他也指出，現在要關注的，除了大陸在現行體制下如何解決產業沉痾，新的資金流動更是世界的新焦點。

謝金河今日在「中國經濟的多空論戰」一文中提到，謝金河表示，30年的快速奔馳，大陸經濟快速成長的印象深植人心，像是前澳洲總理陸克文就在最近的達沃斯世界經濟論壇上為大陸經濟辯護，認為大陸經濟成長放緩，只是受到疫情和房地產的影響，屬於暫時性低迷，憑藉著龐大的消費市場，大陸仍然有很大的潛力。

持這一觀點的，還包括即將接任新加坡總理的黃循財，他表示，永遠不要押注大陸衰弱；而商品大師吉姆．羅傑斯也天天高喊，大陸會成為21世紀最成功的國家；就連台灣社會，也一直這樣認為。

不過，2017年美國前總統川普上台後，中美貿易戰、房地產泡沫、供應鏈移動、老齡化的問題困擾著大陸，經濟高速增長將成過去式，謝金河認為，大陸必須蹲下來鞏固與整頓，不宜再扮演戰狼角色。

謝金河表示，大陸房地產沉痾很深，恐怕要花很大力氣和時間才能解決，而真正問題的核心是集權獨裁體制，這個問題全世界的政治領袖、投資專家沒有一個人敢挑戰，當然沒有辦法看到大陸經濟的真相。

謝金河認為，在現行體制下，大陸產業的產能過剩、電商的殺價都是無解的問題；另外，過去30年間，美國號召全世界到大陸直接投資逾2.7兆美元，現在美國正號召這些資金移出大陸，這個新的資金流動更是世界的新焦點！