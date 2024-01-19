LG CordZero™ All-in-One Tower Combi清空塔 全球首發在台灣

濕拖清潔機器人與無線吸塵器各有使用時機，都是不可或缺的清掃家電，但兩項產品都購入又怕佔空間，讓許多家庭很難取捨！智慧家電領導品牌LG提出完美解方，首推無線吸塵器結合濕拖清潔機器人的「LGCordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔」，雙機整合在同一機座上的設計，無論在收納、清潔與充電都可合而為一，更能大大釋放居家空間，且全新升級的A9X無線吸塵器，重量更輕、吸力更強，搭載2.3吋LCD液晶螢幕，操作更便利，使深層清潔不再是麻煩事；日常維持整潔則可透過R5T 濕拖清潔機器人，具備360LiDAR雷射偵測及自動供水系統等多種智慧設計，兩者分進合擊完美演繹打掃雙重奏！LG CordZero™ All-in-One Tower Combi 清空塔將搶先於 1 月 19 日電器空調影音 3C 電腦年終購物節在台首度開放體驗與預購，建議售價45,900元，現在就購入為居家大掃除提供新解方！

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「清空塔是韓國總部內部競賽的冠軍作品，不僅是複合式家電，更是從外型到功能都完善整合，切中消費者打掃痛點。台灣消費者喜愛創新以及對空間運用極致要求，因此選定台灣為清空塔全球首發市場，希望為台灣消費者帶來煥然一新的打掃體驗。」全新清潔方式LG CordZero™ All-in-One Tower Combi清空塔創新登場LG洞察消費者清潔困擾，將無線吸塵器結合濕拖清潔機器人整合，創造一加一大於二的黃金組合！居家環境的日常維持交給 R5T 濕拖清潔機器人，深層清潔交給A9X 無線吸塵器，清潔善後的麻煩事，就交給雙機自動除塵的清空塔，省時、省力更省空間！

全新雙機自動除塵，集塵過濾一機搞定：LG 自動除塵技術領先業界，無線吸塵器與濕拖清潔機器人可共用LG All-in-One Tower Combi清空塔，自動將兩款家電集塵盒內的灰塵毛髮清除到同一個集塵袋內，無需同時使用兩份耗材，一袋收集髒汙讓清潔免髒手；內建高性能三重過濾系統及UVC LED紫外線殺菌功能，能在自動除塵過程中去除細微灰塵，減少細菌孳生，被譽為過敏原最

強剋星。