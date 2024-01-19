雄崗美術館新展登場！ 觸動藝術家、觀者心靈交流

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雄崗建設董事長林清吉推廣藝術不遺餘力，創立高雄雄崗美術館長期支持在地藝術家，近期舉辦「學術與藝術之心靈交會」展覽，即起至2月29日展出，邀請蕭涵方、薛林納、黃宏茂、廖晏儷等藝術家展出多元作品，觸動觀賞者與學者、藝術家之間的距離，可以直擊觀賞者的心產生火花與共感覺，流入心靈的殿堂。

此次展覽概念主要是國教以美感播種、美感立基與美感普及為三大目標，策展人為王以亮、蕭涵方，力邀蕭涵方、薛林納、黃宏茂、廖晏儷、李彩華、王國柱、藍黃玉鳳、林壽山、張嘉萍、盧書音等藝術家，展出包括油畫、雕塑等作品。

其中，世界著名雕塑家薛林納也受邀展出，薛林納是本質主義的啟發人之一，1970年代後期，薛林納開始為名人造像，並著重在雕塑作品中表現心理狀態。這次作品包括「頑皮的小女孩」、「杜聰明醫生」等等。

每個人對於美的看法各有不同看法和欣賞，「何謂觀看？如何觀看？」。該展覽的主題為「心靈的交會」，期待打開創作者與觀賞者之間心與心的交流，觸動觀賞者與學者、藝術家之間的距離，可以直擊觀賞者的心產生火花與共感覺，流入心靈的殿堂。

另外，透過藝術家們以及教授學者們交流和互動所呈現的作品、如同交響曲般地創作，應會是一幅撼動人心的巨作。也為主題畫下最美好的印記，透過展出所呈現作品都能向觀賞者對話，願能向觀賞者說話並且產生共鳴而產生火花。