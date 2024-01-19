期貨最新報價 1／19期交所夜盤行情

01/19(五)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天17時39分(較開盤參考價) 上漲62.00點，為17,736點。
2.盤後時段電子期024今天17時40分(較開盤參考價) 上漲4.4點，為903.20點。
3.盤後時段小電子期024今天17時40分(較開盤參考價) 上漲3.80點，為902.60點。
4.盤後時半導體30期貨024今天17時36分(較開盤參考價) 上漲24點，為5,029點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時30分(較開盤參考價) 上漲0.75點，為133.9點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天17時38分(較開盤參考價) 上漲105點，為37,700點。
7.盤後時段美國標普500期034今天16時42分(較開盤參考價) 上漲5.5點，為4,819.50點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天17時43分(較開盤參考價) 上漲52點，為17,206點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天17時42分(較開盤參考價) 上漲31點，為4,280點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天16時09分(較開盤參考價) 上漲46點，為7,506點。
11.盤後時布蘭特原油期貨044今天17時21分(較開盤參考價) 上漲10.5點，為2,462點。
資料來源：台灣期貨交易所