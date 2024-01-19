長聖攜北美生技業設合資公司 獲48.78％股權與授權簽約金

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長聖（6712）19日宣布，與Minerva 、北美Axeon共同成立合資公司，搶攻全球幹細胞產業商機。長聖將以技術入股取得48.78％股權和300萬美元授權簽約金，合資公司未來也規劃在納斯達克掛牌。

根據協議，長聖授權其異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）相關的在美國、歐洲與日本等專利（除臺灣外）和其Know-how授權給予美國合資公司，以治療心肌梗塞、腦中風、新冠肺炎和多發性硬化症等疾病。

長聖將以這些資產作為技術入股，獲得合資公司48.78％的股權。Minerva提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入，獲得合資公司28％的股權而Axeon則以提供臨床試驗受託機構（CRO）服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入，獲得合資公司23.22％的股權。

董事長劉銖淇表示，透過成立美國合資公司，長聖將借助Minerva與Axeon在新藥開發至上市和全球新藥商品化方面的經驗，加速在全球等地區幹細胞治療市場的拓展，並計劃將合資未來將在美國納斯達克上市。

UMSC01是長聖幹細胞產品領域快速發展的研發線，共有四項臨床試驗進行中，其中急性心肌梗塞一期臨床試驗中展現出良好的安全性和可期待的療效，試驗結果已發表在知名國際心臟醫學期刊《Frontiers in Cardiovascular Medicine》，並已獲得USFDA及TFDA的核准進入臨床二A期試驗。

另外，已獲美國及台灣TFDA主管機關核准 以UMSC01治療多發性硬化症的臨床一期／二A期試驗，已啟動收案、急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段。

全球幹細胞的市場規模2020年估算為237億3,000萬美元，該市場在預測期間內預計將以18.6％的年複合成長率增長，2028年前將達到929億1,000萬美元。