台中科博館耗資5千萬打造 「4公尺長機械大魷魚」驚奇現身

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科博館的生命科學廳今年華麗轉身，耗資5000萬元打造《奇幻自然》常設展，在19日開幕。館長焦傳金表示，展區由20名研究人員策畫5大主題，展出台灣從海洋到高山逾百種鳥類標本、400多年的巨大台灣雲杉標本，還有近4公尺長、可操控的機械大魷魚及生動奔跑中的動物標本，吸睛又酷炫。

科博館的生命科學廳在1988年完工，由首任館長漢寶德邀請英籍設計師James Gardner設計、英國Beck ＆ Politzer公司製作，以大自然奧祕為主題，展示遠古生物到現代人類演化。

科博館以國發會5000萬元經費，歷經3年多將其中《數與形》展場打造成全新《奇幻自然》常設展，深入淺出呈現自然界的規則與奧祕，19日舉辦開幕儀式，教育部政務次長林明裕、台中市府教育局長蔣偉民、農業部生物多樣性研究所長楊嘉棟、台中市數位治理局長林谷隆等人與會。

焦傳金表示，《奇幻自然》展現生物學研究及收藏成果，農業部生物多樣性研究所並提供台灣從海岸到高中的逾百隻鳥類標本，還裝設4公尺長、可操控的機械巨大魷魚；並可在體驗區用嗅覺、觸覺感受400多年巨大台灣雲杉標本的氣味及紋理。

策展召集人、科博館展示組郭揚義博士說，《奇幻自然》常設展，展出「哇自然！嗨科學」、「圓不圓：蛋科學」、「動一動：生物力學」、「追呀追：計算與行為」及「說故事：探索自然，發現科學」等5單元，希望透過科學知識產生感動人心的力量。

郭揚義指出，博物館在地38年，科學界每隔幾年就可能「發現新物種」或「建立新理論」，展示櫃特別設計成「前開式」，方便未來依據學術發現與時俱進、即時更新展品或標本，並將邀請科學家講座或導覽與觀眾互動。