楠西青農首獲全台蜜棗加強版產銷認證 有助國際接軌

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農糧署去年推動加強版的產銷履歷認證（TGAP PLUS），強調種植過程重視勞動安全與環境永續，有助未來接軌國際外銷認證，全台有240公頃果樹獲選，台南市楠西區青農林一夫成全台首家獲選的蜜棗果園。

春節前夕是蜜棗熱銷季節，台南市蜜棗有「台灣青蘋果」之稱，年產量4509噸，占全台16.8％，產期從12月到隔年3月，產地分布玉井區、楠西區、關廟區、南化區為主，種植面積260公頃，全市以楠西區產量最高。

台灣各地生產的蜜棗過去重視國內產銷履歷認證，重視食品安全與溯源管理，農糧署去年起在認證上增加多項農業生產永續指標，包括人身健康、生態保護、環境永續與淨零碳排放等作為。

林一夫全家在楠西區種植1.2公頃蜜棗，已有20多年，8日取得升級版產銷履歷認證，成為全台首家獲選的蜜棗果園。

林一夫為2代棗農，5年前返鄉與父親共同經營棗園，採終年網室防護，草生栽培，不使用除草劑，不採燈照調整產期，以自然方式管理種植台農9號、13號及高雄11號等早、晚生品種，拉長產銷期程，並以疏果方式控制果粒品質，種出名聞遐邇的「爆漿蜜棗」，每年都有死忠顧客訂購。2021年即通過產銷履歷驗證，今年再通過升級版驗證。

農糧署表示，全台只有240公頃的果園獲得升級版產銷履歷認證，林家果園能獲國際驗證標準，可見用心經營。